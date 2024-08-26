Football Stories: Ada Hegerberg

Ada begann ihre Profikarriere mit gerade einmal 15 Jahren und wurde eine der besten Torschützinnen. Nach jedem erfolgreichen Treffer strahlte sie über das ganze Gesicht, streckte die Arme wie ein Vogel aus und rannte auf ihre Teamkameradinnen zu. Im Laufe der Jahre erlebte ihre Karriere einen kometenhaften Aufstieg – und wurde plötzlich schmerzhaft ausgebremst.

Eines Tages spürte Ada beim Training einen Riss in ihrem Bein, begleitet von einem knackenden Geräusch: Sie hatte sich das vordere Kreuzband gerissen. Von jetzt auf gleich konnte sie nicht mehr laufen und hatte unerträgliche Schmerzen. Als sie sich endlich wieder in der Lage fühlte zu trainieren, stellte sie fest, dass sie eine weitere Verletzung hatte – einen Belastungsbruch in ihrem Bein. Fast zwei Jahre lang konnte Ada nicht Fußball spielen. Sie ließ ihrem Körper die Zeit, die er brauchte, um zu heilen, aber manchmal war es schwer, geduldig zu sein. "Werde ich jemals wieder spielen können?", fragte sie sich.

Schließlich waren Adas Beine stark genug, um wieder rennen zu können. Als sie wieder mit dem Training begann, fühlte sie sich wie ein Kind, das gerade seine Liebe zum Fußball entdeckt. Ada ist überzeugt, dass ihre wiedergefundene Leidenschaft für ihren Sport ihr helfen könnte, noch mehr Rekorde zu brechen, denn ihr größtes Ziel ist es, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Sie kann es kaum erwarten, bei ihrem vierten internationalen Fußballturnier auf dem Platz zu stehen.