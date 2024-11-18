Football Stories: Jackie Groenen

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Jackie Groenen
Die niederländische Mittelfeldspielerin Jackie Groenen liebt Judo, entschied sich aber trotzdem für den Profifußball. Erfahre, wie es dazu kam und wie sie mit dem niederländischen Team die Europameisterschaft gewann.
Jackie Groenen. Mittelfeldspielerin. Niederlande. Geboren am 16. Dezember 1994.
Es war einmal ein Mädchen, das zwei Sportarten liebte. Mit gerade einmal 17 Jahren musste sich Jackie entscheiden, ob sie ihre Karriere als Fußballspielerin oder als Judoka (jemand der den japanischen Kampfsport ausübt) weiterverfolgen wollte.
Jackie schaffte es bereits als Teenagerin in ihr erstes Profifußballteam, kämpfte aber auch auf nationalem Niveau auf der Judomatte, solange es möglich war. Doch nach einem Kampf musste sie ihren Fußball-Coaches gestehen, dass sie sich beim Judoturnier die Hüfte gebrochen hatte und nicht spielen konnte. Sie wusste: Jetzt musste sie sich entscheiden.
Sie war hin- und hergerissen. Fußball war einfach aufregend! Das Flutlicht. Das Tempo. Aber auch die Disziplin beim Judo gefiel ihr. Beim Judo ging es nur um Jackie und ihre Gegnerin, um nichts anderes.
"Tief in mir drin war mir immer klar, dass ich mich für Fußball entscheiden würde."
Jackie war sich nicht sicher, ob sie sich endgültig entscheiden könnte, welchen Sport sie bis zum Ende ihrer Karriere machen wollte. Beim Fußball wusste sie, dass sie bei großen Turnieren wie der Women's Euro und dem World Cup mitspielen würde. Und beim Judo war sie auf dem Weg, sich für die olympischen Spiele zu qualifizieren.
Ihre Gedanken drehten sich im Kreis, während sie versuchte, sich ihre Zukunft in beiden Sportarten vorzustellen. Sie visualisierte das Gefühl, einen Ball direkt ins Tor zu schießen, und die Situation, wenn sie beim Judo eine Gegnerin auf die Matte warf. Und dann traf sie ihre Entscheidung.
Heute, wenn sie auf den Platz läuft, blickt Jackie nicht mehr zurück. Sie und ihre Teamkameradinnen sind eine Einheit. Sie spielen in perfekter Harmonie, passen sich den Ball zu, schießen Tore und feiern ihre Erfolge. Jackie hat bereits an einer Women’s Euro teilgenommen (und sie gewonnen) und freut sich darauf, ihr Land auch weiter auf großen Turnieren zu vertreten!