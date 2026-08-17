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High-Top-Sneaker: Schuhe, die punkten

Als wir 1973 unsere ersten High-Top-Basketballschuhe auf den Markt brachten, wollten wir einfach herausragende Schuhe für Basketballspielerinnen und Basketballspieler herstellen. Dieses Ziel treibt auch heute noch unsere Innovationen voran. Die speziell designte Gummi-Außensohle mit dem klassischen Basketball-Drehpunkt vereint optimale Traktion mit maximaler Bewegungsfreiheit und der gepolsterte Schuhkragen schützt deine Knöchel. So verhelfen dir unsere High-Top-Schuhe zu Bestleistungen.


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