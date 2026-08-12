Air Max 90 Schuhe in Weiß: gemütliche Polsterung, cleaner Style
Unsere Air Max 90 in Weiß sind genauso stylish, wie sie federleicht sind. Mit ihrem niedrig geschnittenen Profil und der ikonischen Air-Polsterung werden diese Sneaker ganz schnell zu deinen neuen Lieblingsschuhen. Unsere weißen Nike Air Max 90 sind dabei mit einigen Retro-Details ausgestattet, wie etwa den genähten Überzügen in den hochwertigen Materialien. Sie kreieren den unverkennbaren Look und sorgen bei der hochwertigen Verarbeitung gleichzeitig für ein langlebiges Finish. Die nötige Traktion (und zusätzliche Vintage-Vibes) liefert die ikonische Sohle mit Waffelstruktur, während ein gepolsterter Schuhkragen für den ganztägigen Komfort zuständig ist.
Als wir zum ersten Mal ein Air-Element in die Ferse unserer weißen Nike Air Max 90 Schuhe platzierten, schrieben wir Sportschuh-Geschichte. Wir fügen die Elemente auch heute noch hinzu, damit Läufer:innen aller Art komfortable Polsterung und maximalen Schutz vor dem Aufprall genießen können. Das Resultat? Du fühlst dich, als würdest du wie auf Wolken laufen – sei es auf der Laufbahn oder auf dem Asphalt.
In dieser Kollektion findest du auch Varianten in Kindergröße, inklusive unserer EasyOn-Modelle für die jüngsten Athlet:innen. Diese Designs haben elastische Schnürsenkel und praktische Klettverschlüsse, damit das An- und Ausziehen zum Kinderspiel wird. Die Air-Elemente sind bei unseren Kinder-Styles etwas weicher gestaltet, während flexibler Schaumstoff stundenlanges Spielen fördert.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das findest du gut? Dann unterstütze diese Initiative mit Air Max 90 Schuhen in Weiß, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.