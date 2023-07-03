Communitypartners - Nike

Coach María del Carmen Francisco Martínez maakt onderdeel uit van Proyecto Cantera, een non-profitorganisatie die kansarme meisjes helpt door middel van voetbal. Volgens haar is sport essentieel om meisjes hun doelen te laten bereiken. "Twijfel er nooit aan of je er wel bij hoort op het veld en vertrouw erop dat we als vrouwen kunnen opvallen in welke sport dan ook. Door middel van sporten leer je veel mensen kennen die je vrienden of mentoren kunnen worden. Je leert communiceren, conflicten oplossen, discipline, harder werken, samenwerken, leiderschap en nog veel meer." We proberen gemeenschappen als die van Proyecto Cantera zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat de volgende generatie meisjes alles krijgt wat ze nodig hebben om te slagen, zowel op het veld als daarbuiten.