Voor aflevering drie van de serie hadden we de eer om met twee internationale sporthelden te spreken, namelijk voormalig olympiër Alyssa Conley en rolstoeltennisster Kgothatso Montjane, winnaar van de US Open en French Open. Er werden diepgaande en inspirerende gesprekken gevoerd. Over iedere dag dichter bij jezelf komen door te zeggen wat het op staat, en hoe je dat kan doen door middel van kleine acties. Ook ging het over hoe geestelijke gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid. Er zijn geen grenzen voor wie grootse stappen wil zetten in deze wereld.



Oktober was de viering van de Pride-maand in Johannesburg, Zuid-Afrika, en Nike organiseerde een Be True - In Motion evenement met een ervaringsweekend om Pride in Zuid-Afrika te vieren.



Denk hierbij aan welzijnsspellen en holistische fitnessactiviteiten, net als een speciale editie van de podcast-gespreksserie samen met Cnr Juta & De Beer, gepresenteerd door Lwazi Madonsela en Ayabonga.