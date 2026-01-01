Nike Store Girne (Partnered)

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Closed • Opens at 9:30 am

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Store Hours

Sun: 11:00 am - 6:00 pm
Mon: 9:30 am - 6:00 pm
Tue - Sat: 9:30 am - 7:30 pm

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