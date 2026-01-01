Back to SearchNike Store Faisaliah Mall (Partnered)Closing Soon • Closes at 11:00 pmFAISALIAH TOWERRIYADH, Riyadh, 12212, SA966112736001Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 9:30 am - 11:00 pmNearby StoresStore DirectoryNIKE - King FahedKING FAHAD ROAD SHOP # 8 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12311, SAOpen • Closes at 11:30 pmNIKE - Tahlia Street StoreTAHLIA TAHLIA STREET SHOP# 008 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12241, SAOpen • Closes at 11:30 pmNike Store Olaya Street (Partnered)OLAYA ST, OPPOSITE ISHOZAMA HOTELRIYADH, Riyadh, 12241, SAClosing Soon • Closes at 11:00 pm