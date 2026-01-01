Back to Search耐克成都市太古里KICKS LOUNGE体验店Open • Closes at 10:30 pm四川省成都市锦江区中纱帽街8号太古里1F成都市, 四川, 610000, CN+8615608075257Store HoursSun: 10:00 am - 10:30 pmMon - Thu: 10:00 am - 10:00 pmFri - Sat: 10:00 am - 10:30 pmNearby StoresStore Directory四川省成都市锦江区东大街晶融汇HOOP DREAMS-L1四川省成都市锦江区晶融汇1期一楼NIKE Hoop Dreams成都, 四川, 610023, CNOpen • Closes at 10:00 pm四川省成都市锦江区银石广场KICKS LOUNGE-L2四川省成都市 锦江区 春熙路银石广场一楼10281029耐克成都, 四川, 610016, CNOpen • Closes at 10:00 pm耐克成都太古里跑步体验店成都市锦江区中纱帽街20栋1339A号耐克Running店成都, 四川, 610000, CNOpen • Closes at 10:30 pm