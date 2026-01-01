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Nike at Central World Plaza

Nike at Central World Plaza

Central World Unit D206, D207, D219

Floor 2 4, 4/1-4/2 Ratchadamri Rd

Patumwan District

Bangkok, Bangkok, 10330, TH

Open • Closes at 10:00 pm
Nike Bangkok

Nike Bangkok

Siam Center, 989 Ground FloorUnit G01, G

989 Rama 1 Road Pathumwan

Patumwan District, Bangkok

Pathumwan, Bangkok, 10330, TH

Open • Closes at 10:00 pm
Nike Central Plaza Pinklao

Nike Central Plaza Pinklao

129/1-129/2, 1st floor

7/222 Baromrajchonnee Road, Arun-Amarin

Bangkok, Bangkok, 10700, TH

Open • Closes at 10:00 pm
Nike Icon Siam

Nike Icon Siam

299 Charoen Nakhon Road

Unit 215-216 Floor 2

Khlong Ton Sai Khlong Sam

Bangkae Nuea Phasicharoen, Bangkok, 10600, TH

Open • Closes at 10:00 pm