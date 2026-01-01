  1. Store Directory
  2. India

  3. Punjab

Find a Nike Store

NFS Bathinda

NFS Bathinda

Shop No 101,102,103 and 104,

National Highway 7

Barnala Highway Road, Bhucho Khurd

Bathinda, Punjab, 151101, IN

Opening Soon • Opens at 10:30 am
Nike Elante New

Nike Elante New

Shop No -115, 1St Floor, Elante Mall,

Plot No -178-179,

Industrial & Business Park, Phase -1

Chandigarh, Punjab, 160002, IN

Closed • Opens at 10:00 am
Nike Jalandhar

Nike Jalandhar

Shop No.1, Ground Floor,

457L and 457R,

Nearby Mata Rani Chowk, Model Town

Jalandhar, Punjab, 144003, IN

Opening Soon • Opens at 11:00 am
Nike Sec 17

Nike Sec 17

Sco 42, Sector 17 E

Chandigarh, Punjab, 160017, IN

Open • Closes at 9:00 pm