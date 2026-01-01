Find a Nike Store
NFS Bathinda
Shop No 101,102,103 and 104,
National Highway 7
Barnala Highway Road, Bhucho Khurd
Bathinda, Punjab, 151101, IN
Opening Soon • Opens at 10:30 am
Nike Elante New
Shop No -115, 1St Floor, Elante Mall,
Plot No -178-179,
Industrial & Business Park, Phase -1
Chandigarh, Punjab, 160002, IN
Closed • Opens at 10:00 am
Nike Jalandhar
Shop No.1, Ground Floor,
457L and 457R,
Nearby Mata Rani Chowk, Model Town
Jalandhar, Punjab, 144003, IN
Opening Soon • Opens at 11:00 am
Nike Sec 17
Sco 42, Sector 17 E
Chandigarh, Punjab, 160017, IN
Open • Closes at 9:00 pm