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Basketballschuhe für Damen

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Giannis Freak 8 "Buckitos"
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"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
Kobe III Protro
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Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballschuh (Herren)
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LeBron XXIII
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Basketballschuhe für Damen: springe und lande sicher

Auf und neben dem Spielfeld brauchst du Schuhe, mit denen du die entscheidenden Moves hinlegen kannst. Unsere Basketballschuhe für Damen sind echte Game-Changer. Hochwertige Polsterung gibt dir dort Halt, wo du ihn brauchst. Weiche Schaumstoff-Mittelsohlen sorgen für ein gedämpftes Laufgefühl. Leichte Materialien beschweren dich nicht. Bei uns findest du Modelle in kräftigen, leuchtenden Farben oder auch in neutralen Tönen – alle mit dem Nike Swoosh als Zeichen für Weltklasse-Qualität.


Egal, welche Spielart du bevorzugst, mit unseren Basketball-Sneakern für Damen kannst du dich voll und ganz auf deine Aufgabe konzentrieren. Das vorgeformte Design sorgt für Stabilität bei schnellen Bewegungen und weichen Landungen. Die Nike Air Zoom-Technologie dämpft und gibt nach, sodass unsere Basketball-Turnschuhe für Damen auch beim Aufprall ihre Form behalten. Das Ergebnis ist ein schneller Rebound-Effekt und ein Gefühl echter Sprungkraft, wenn du zum Dunking ansetzt.


Unsere Nike Basketballschuhe für Damen sind schlank, ideal geformt und ermöglichen dir einen reibungslosen Übergang von der Grundlinie zur Grundlinie. Das Nike Flyknit-Obermaterial ist superleicht und für eine perfekte Passform entwickelt. Es sitzt nahtlos wie eine zweite Haut und ist außergewöhnlich atmungsaktiv, damit du dich uneingeschränkt auf deine Leistung konzentrieren kannst. Verstärkte Nähte an den Seiten umschließen deine Füße sicher. Zudem passt sich die Gummiaußensohle deinen Bewegungen an, während das klassische Fischgrätprofil zuverlässige Traktion bietet und mühelose Richtungswechsel zulässt.


Wir sind überzeugt, dass Teamwork zum Schutz unseres Planeten notwendig ist. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Basketballschuhe für Frauen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.