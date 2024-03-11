Alles, was du über den legendären Air Jordan XXXVI wissen musst
Produktneuheiten
Erfahre alles über die Neuerscheinung der einzigartigen Nike Air Jordan Produktlinie aus dem Jahr 2021.
Nur wenige Schuhe haben eine solche Fangemeinde wie der Nike Air Jordan. Von diesen legendären Sneakern gibt es mehrere Modelle, jeweils mit einem einzigartigen Stil, der ihnen viele Fans eingebracht hat. Eine Version der begehrten Jordans ist der Air Jordan XXXVI. Diese Schuhe haben den Look des klassischen Air Jordan, aber mit einem leichteren Tragegefühl und moderneren Akzenten als frühere Versionen.
Bei all dem Rummel um den Jordan XXXVI kommen natürlich auch Fragen auf. Deshalb findest du hier einige Hintergrundinfos.
Wann kam der Jordan XXXVI auf den Markt?
Der Jordan XXXVI feierte sein Debüt 2021 und hat mit seinem geringen Gewicht schnell für Furore gesorgt. Das Jacquard Leno-Weave-Obermaterial des Sneakers ist ein leicht offenes Gewebe, das stark genug ist, um sich deinem Fuß anzupassen und Halt zu bieten. Dieses Obermaterial ist so atmungsaktiv, dass das Licht durchscheint. Ein durchgehendes Zoom Air Strobel-Element sitzt direkt unter dem Fuß, um das Gewicht des Schuhs weiter zu minimieren. Die Einlegesohle des Schuhs ist perforiert, um Gewicht zu reduzieren und den Fuß in engeren Kontakt zum Zoom Air Strobel-Element zu bringen.
Dieser Sneaker hat zudem ein Zoom Air-Element unter dem Vorfuß für zusätzliche Reaktionsfreudigkeit, egal ob du dich auf dem Court oder in der Stadt bewegst.
Was kostet der Jordan XXXVI?
Der Air Jordan XXXVI SE "Glory" kostet 185 USD. Derzeit bieten viele Händler ihn zu einem deutlich höheren Preis an.
Ist der Jordan XXXVI besser als Low Top oder als High Top?
Das kommt ganz auf deine Präferenzen an. Der Jordan XXXVI ist als Low Top und als High Top erhältlich. Beide Versionen haben den einzigartigen Look des Designs, einschließlich integrierter Zoom-Elemente und eines verdeckten Plate-Systems. Beide Schuhstyles sind leicht und haben eingebaute Elemente für mehr Tragekomfort, wie eine flexible Lasche mit Polsterung, um den Druck der Schnürsenkel auf Knöchel und Fuß zu reduzieren.
Der Jordan XXXVI High Top empfiehlt sich, wenn du bedeckte Knöchel bevorzugst, während die Low-Top-Version leichter ist und mehr Bewegungsfreiheit bietet.
Text: Korin Miller