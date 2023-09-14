Nike präsentiert den LeBron XXI

Nike präsentiert den LeBron 21
Produktneuheiten
Das neue Modell der Kollektion wurde von LeBrons Tochter Zhuri inspiriert und umfasst leichte Materialien, die Austernschalen nachempfunden sind.
Veröffentlichung des Originalinhalts: 14. September 2023
- Nike kündigt das Release des LeBron 21 an, des neuesten Modells der Basketballschuhkollektion.
- Dieser Schuh wurde von LeBrons Tochter Zhuri inspiriert und möchte die nächste Generation von Sportler:innen mit modernster Technologie und mit leichten Materialien motivieren, die an Austernschalen erinnern.
- Der Schuh überzeugt mit unzähligen Details, darunter einem Zoom Turbo-Element im Vorfuß und durchgehendem Cushion 2.0-Schaumstoff in der Sohle.
Nike präsentiert den LeBron 21, das neueste Modell der Performance-Schuhkollektion, die für die neue Generation von Basketballspieler:innen entwickelt wurde. Dieser Schuh wurde von LeBrons Tochter Zhuri inspiriert und überzeugt mit unzähligen Details, die Spieler:innen während des gesamten Spiels unterstützen.
"Bei der Weiterentwicklung des LeBron XX haben wir uns von LeBrons Einstellung inspirieren lassen, mit der er in der Offseason seinen Körper fit und sein Spiel auf dem neusten Stand hält", erklärt Jason Petrie, Lead Designer für den LeBron 21, in einer Pressemitteilung zum Release des Schuhs. "Sein Trainer vergleicht ihn gerne mit einem Formel-1-Wagen. Zwischen den einzelnen Rennen wird er jedes Mal ein bisschen verbessert. Dabei musst du das Auto nicht rundum erneuern. Wir haben die Elemente beibehalten, die wir lieben, darunter das Zoom Turbo-Element. Gleichzeitig wurde das Obermaterial überarbeitet."
Der LeBron 21 erinnert an eine Austernschale, die eine Perle schützt. Die obere Belüftung ähnelt der Äderung der Schale und trägt dazu bei, dem Fuß bei explosiven Bewegungen optimalen Halt zu geben. Die 360-Grad Schnürung, die durch das Fußbett verläuft, sorgt selbst bei intensiven Spielmomenten für ein sicheres Gefühl. Unter dem Fuß gewähren ein Zoom Turbo-Element im Vorfuß und ein 13-Millimeter-Zoom-Element außergewöhnlichen Vortrieb. Der TPU-Mittelfußschaft bietet Stabilität und zusätzlichen Halt bei dynamischen Bewegungen. Der durchgehende weiche Cushion 2.0-Schaumstoff verspricht höchsten Tragekomfort.
Der LeBron 21 kommt pünktlich zum Start der Basketballsaison weltweit am 28. September in Größen für die ganze Familie auf den Markt.