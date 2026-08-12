Basketballschuhe und -Sneaker: verwirkliche deine sportlichen Träume
Unsere Basketballkarriere begann in den 1980er-Jahren mit unseren allerersten Air Jordans. Seitdem entwickeln wir innovative Basketballschuhe. Nike Basketballschuhe bieten eine hervorragende Bodenhaftung auf dem Spielfeld für unvergleichliche Kontrolle. Innen sorgt eine reaktionsfreudige Dämpfung für den Schutz, den dein Körper braucht. So kannst du jede Bewegung souverän ausführen. Wähle aus verschiedenen Schaftdesigns, die zu deinem Spielstil passen.
Durchdachte Konstruktion
Wir stellen unsere Nike Basketball-Sportschuhe aus leichten Materialien her, damit du frei fliegen kannst. Für maximale Beweglichkeit solltest du dich für Low-Top-Basketballschuhe entscheiden. Sie sitzen perfekt unter dem Knöchel und sind kaum spürbar. Brauchst du zusätzlichen Halt? Dann wähle Nike Basketballschuhe mit einem Design, das den Knöchel umschließt und deine Gelenke zusätzlich schützt. Da du bei intensiver Anstrengung ins Schwitzen kommst, verwenden wir atmungsaktive Materialien für eine optimale Luftzirkulation. Darüber hinaus findest du strategisch platzierte Belüftungseinsätze in Bereichen, in denen viel Wärme entsteht. So behältst du auch bei den härtesten Matches einen kühlen Kopf und bleibst konzentriert.
Stützende Innensohlen
Blitzschnelle Drehungen. Rasante Sprints. Unglaubliche Sprünge und Landungen. Egal, welchen Spielstil du bevorzugst, die Action auf dem Spielfeld kann für deinen Körper ganz schön anstrengend sein. Unsere Basketball-Turnschuhe sind mit stoßdämpfendem Schaumstoff in der Sohle ausgestattet. Dieser absorbiert den Aufprall, sodass du dich sicher bewegen kannst. Wenn du noch mehr Schwung in deinen Schritt bringen möchtest, solltest du nach Schuhen mit unseren bewährten Nike Air-Elementen Ausschau halten. Sie bieten dir die zusätzliche Dämpfung, die du brauchst, ohne dass sie dich zusätzlich belasten. Außerdem vermitteln dir die reaktionsfreudigen Materialien ein kraftvolles, energiegeladenes Laufgefühl. Mit anderen Worten: Du kannst das Spielfeld dominieren.
Der richtige Grip
Unsere Nike Basketball-Sneaker sind mit speziell entwickelten Sohlenprofilen ausgestattet, die auf der Grundlage von Daten von Athlet:innen aus dem realen Spielbetrieb entwickelt wurden. Die konturierten Rillen können in verschiedene Richtungen gebogen und gelenkt werden. Das garantiert eine hervorragende Traktion, in welche Richtung du dich auch bewegst. Du suchst superleichte Schuhe ohne Kompromisse bei der Stabilität? Dann wähle ein Paar mit strategisch platzierten Aussparungen. Gleichzeitig stellt das robuste Gummimaterial sicher, dass dir deine Basketball-Turnschuhe auch auf lange Sicht treue Dienste leisten.
Basketballschuhe für kleine Füße
Wir bei Nike sind der Meinung, dass junge Sportler:innen dieselbe hochwertige Sportbekleidung verdienen wie ihre Vorbilder. Deshalb fertigen wir unsere Basketballschuhe in Kindergrößen aus den gleichen hochwertigen Materialien und mit den gleichen technischen Details wie unsere Kollektion für Erwachsene. Dazu gehören griffige Außensohlen, unterstützende Polsterungen und leichte, atmungsaktive Obermaterialien. So erhalten angehende Sportler:innen die Unterstützung, die sie benötigen, und können voller Selbstvertrauen ihre Fähigkeiten verbessern. Und weil sich der Nachwuchs beim Spielen gerne an den Profis orientiert, gibt es Designs, die von einigen der bekanntesten Basketball-Superstars inspiriert sind.
Für die Zukunft des Sports
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Zudem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze für die Herstellung von hochleistungsfähigem Garn für unsere Kleidung. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Basketballschuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.