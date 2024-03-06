Das nächste Level der Basketball-Innovation: Der Air Zoom G.T. Cut 2

Der Air Zoom G.T. Cut 2 wurde im Herbst 2022 herausgebracht und steht ganz im Sinne unserer innovativen Vision. Dieser technisch optimierte Schuh ermöglicht es Spieler:innen, das Beste aus sich herauszuholen.

Er hat ein neues, fortschrittliches Traktionsmuster, das schnelle Richtungswechsel und Stopps ermöglicht – ein erstklassiges Beispiel dafür, wie wir Athlet:innen zu Höchstleistungen verhelfen.

"Die Ressourcen, über die wir im Nike Sport Research Lab verfügen, sind fantastisch und geben uns die Möglichkeit, neue Einblicke in das Spiel zu gewinnen und die kleinsten Nuancen zu identifizieren, die mit der sportlichen Leistung zusammenhängen", sagt Ross Klein, Sr. Creative Director, Nike Performance Footwear.

"Das erlaubt uns, unsere Schuhe immer noch weiter zu verbessern – egal ob im Basketball oder bei anderen Sportarten. Die G.T.-Serie lädt zum Träumen ein und ermöglicht es, über die menschlichen Grenzen hinauszugehen", so Klein weiter.