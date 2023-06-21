Jordan Brand bringt den Basketballschuh Luka 2 auf den Markt
Produktneuheiten
Der zweite Signature-Basketballschuh von Luka Dončić ist über die volle Länge mit dem Formula 23-Schaumstoff, einer IsoPlate-Fußstabilisierung und dem Fersenschaumstoff Cushlon 3.0 ausgestattet.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 21. Juni 2023
Wissenswertes:
- Bei der zweiten Version des Signature-Schuhs von Luka Dončić gibt es zwei spezielle Jordan-Innovationen: Formula 23-Schaumstoff über die volle Länge und die IsoPlate-Fußstabilisierung, die den Fuß umschließt und stützt.
- Diese Technologien sorgen in Kombination mit dem neuen Keilschaumstoff Cushlon 3.0 für Stabilität und Kontrolle auf dem Platz.
- Jede Saison kommt ein neuer Jordan Luka 2 Color auf den Markt, der zu mindestens 20 Prozent (Gewichtsanteil) aus Recyclingmaterialien besteht.
Die Spielweise von Luka Dončić ist einzigartig: schnell, kontrolliert und mit unglaublichem Weitblick auf dem Court. Das Jordan Team hat sein Spiel so in den Blick genommen wie Dončić die gegnerischen Verteidiger und seinen Signature-Schuh mit den Eigenschaften und dem Design versehen, die für seine Spielweise optimal sind. Das Ergebnis: der Luka 2.
Während der kompletten gemeinsamen Designphase hat das Jordan Team das extrem bewegliche Spiel von Dončić analysiert. Da er für seine seitlichen und Rückwärtsschritte sowie für seine abrupten Pausen zur Fokussierung bekannt ist, wurde diese notwendige reaktionsfreudige Sicherheit beim Design der Sneaker berücksichtigt.
Zur Unterstützung der Bewegungen im Spiel haben die Designer:innen eine IsoPlate-Fußstabilisierung, die die Füße bei Bewegungen in alle Richtungen sichert, mit Formula 23-Schaumstoff kombiniert, der ein leichtes und reaktionsfreudiges Tragegefühl bietet und die Füße der Spieler:innen bei seitlichen Bewegungen unterstützt.
Um den Vorderfußabstoß bei Pässen und Würfen zu unterstützen, wurde zusätzlich ein Cushlon 3.0-Schaumstoffkeil integriert, durch den der Fuß den idealen Winkel für explosive Schritte hat.
Die Mittelsohle des Jordan Luka 2 besteht aus vier Teilen. An der Fußunterseite wurde Formula 23-Schaumstoff für weiche Landungen eingesetzt, der von einer soliden Carrier-Struktur umschlossen ist. Dabei sorgt ein weicher Schaumstoffkeil an der Innenseite des Schuhs dafür, dass der Fuß den richtigen Winkel für schnelle Antritte auf dem Platz hat. Um die schnellen seitlichen Bewegungen zu unterstützen, für die man Dončić kennt, verfügt der Schuh über erhöhte Seiten mit einer IsoPlate-Fußstabilisierung, dank der sich die Spieler:innen immer sicher und aufrecht bewegen können.
Erscheinungsdatum: Der Jordan Luka 2 im Luk.AI Colorway kommt am 5. Juli 2023 für ausgewählte Nike Member weltweit und am 11. Juli 2023 auf Jordan.com sowie bei bestimmten Händlern auf den Markt.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet der Luka 2?
Der Verkaufspreis für den Luka 2 liegt bei 130 USD für Erwachsene und bei 100 USD für Kinder.
Wann kam der Luka 1 auf den Markt?
Den Luka 1 gibt es seit 2022. In den Informationen zur offiziellen Neuerscheinung erfährst du mehr über den Launch.