Neu bei Jordan Brand: Air Jordan 2 Silhouette zu Ehren des legendären Basketballers Howard “H” White

Howard "H" White hat die Basketballwelt geprägt. Zu seinen Ehren und inspiriert durch seine Karriere hat Jordan Brand die limitierte Auflage Air Jordan 2 "H" Wings auf den Markt gebracht. Diese ganz besondere Neuerscheinung des Air Jordan 2 greift die Designdetails, Form und Passform der Originalversion von Hs Lieblingsschuh aus dem Jahr 1987 wieder auf.

Als Hommage an die Kecoughtan High School, an der H seine Basketballkarriere startete, ist der Schuh in den Schulfarben gestaltet — Weiß, Grün und Schwarz. Das Basketballprogramm dieser Schule hat Hs Karriere geprägt: An der University of Maryland wurde er zum herausragenden Point Guard, später wurde er im NBA Draft ausgewählt. Hier spielte er, bis Knieverletzungen seine Basketballkarriere beendeten.

Heute ist H als Vizepräsident von Jordan Brand Affairs seit vielen Jahren eine Leitfigur und Mentor für Jordan Brand. Er ist Mitbegründer von Jordan Brand Wings, einem weltweiten Programm, das Bildungs- und Mentorshipaktivitäten für Jugendliche anbietet.

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