Kobe 3 Protro: Ein Klassiker von Nike, mit moderner Technologie überarbeitet

Die Nike-Designer:innen führten fünf Testrunden mit dem Kobe 3 Protro durch, ein strenger Prozess, der auf den festen Prinzipien von Kobes Mamba Mentality basiert. Sowohl männliche als auch weibliche Athlet:innen waren daran beteiligt, um einen ausgewogenen Input zu vielen verschiedenen Spielstilen zu erhalten. Die Ergebnisse waren aufschlussreich.



„Wir haben das Original mit unserem Protro-Prototyp verglichen, und 12 von 15 Tester:innen bevorzugten den Protro“, sagte Dunham. „Da wussten wir, dass wir etwas Besonderes hatten.“



Für Basketballer:innen, die an Low Tops gewöhnt sind, stellt der mittelhohe Schnitt des Protro 3 eine Veränderung dar – doch es lohnt sich. „Es war überraschend, wie viele Spieler:innen sagten, dass sie sich sicherer und dennoch mobil fühlten“, sagte Dunham. „Selbst Athlet:innen, die an Low Tops gewöhnt waren, passten sich schnell an und schätzten den Halt.“

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