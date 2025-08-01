Der Ja 3 ist wie für Morant gemacht

Später kam Ja mit seiner Familie zu einem ausführlicheren Treffen in das Nike WHQ in Beaverton im Bundesstaat Oregon. Doch bei diesen Sitzungen gab Ja nicht nur Feedback. Er war in den gesamten Prozess maßgeblich involviert. Er brachte zusammen mit dem Designteam aktiv Ideen auf einem Whiteboard ein und hatte keine Berührungsängste mit der Sprühfarbe. Aus diesem Ansatz entstand etwas völlig Neues. Und er führte zu dem bisher persönlichsten Ja-Schuh.

Als Ja den Swoosh malte, war das nicht so wie üblich. Er malte ihn schräg, mutig, bewusst. Nethongkome ist das sofort aufgefallen. Dieser Winkel? Er spiegelt die Neigung des Buchstabens „J“ wider. Zusammen mit dem Buchstaben A direkt daneben enstand so eine schicksalshafte Designentscheidung, in der Jas persönliches Zeichen und die Marke von Nike zueinanderfanden. Das herausragende Detail des Ja 3 wurde zuerst von Ja selbst erdacht.

Als erste:r Gen-Z-Athlet:in von Nike Basketball schreibt Ja nicht nur die Spielregeln neu, sondern auch die Regeln des kreativen Prozesses. Denn er hat einen Schuh entwickelt, mit dem nun jeder Spieler selbstbewusst auf das Spielfeld treten kann.