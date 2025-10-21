Jayson Tatum ist zurück auf dem Court mit dem Tatum 4 der Jordan Brand

Die Fans von Jayson Tatum haben auf seine Rückkehr zum Basketball gewartet und haben jetzt einen weiteren Grund zum Feiern: Mit dem Comeback des Stars der Boston Celtics kommt sein neuer Signature-Schuh der Jordan Brand, der Tatum 4.

Die vierte Version von Jaysons Signature-Sneaker der Jordan Brand wurde nicht nur für den Sieg entwickelt, sondern auch für Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge. Hinter dem schlichten, aber unverwechselbaren Außendesign des Tatum 4 verbirgt sich ein innovativer Schuh, der die charakteristischen schnellen Bewegungen mit Energie, Geschmeidigkeit und Effizienz unterstützt.

"Größe bedeutet mehr als nur Siege. Es geht darum, wie du mit Rückschlägen umgehst und weiterkommst. Es war nicht einfach, wieder zu meiner Bestform zurückzufinden, aber jede Herausforderung hat mich etwas gelehrt und mich stärker gemacht", sagt Jayson. "Der Tatum 4 ist Teil dieser Reise: Er ist für harte Arbeit gemacht und erinnert mich daran, was innere Stärke bedeutet, wenn man etwas Größeres als sich selbst verfolgt."