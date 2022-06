Sobald du weißt, welcher Stoff und welche Passform für dein Training infrage kommen, kannst du dich auf den Look konzentrieren. Denn wer gut aussieht, fühlt sich ja bekanntlich auch so. Beim Blick in den Spiegel solltest du also einen starken, leistungsfähigen Athlete sehen, dem nichts im Weg steht.

Probier die Sportsachen an, die dich am meisten ansprechen.Manche fühlen sich in Schwarz schlank und schnell, andere ziehen wiederum aus bunten Farben und Mustern Energie.Vielleicht stimmen dich ja schlichte Outfits auf ein anspruchsvolles Training ein oder du lässt dich eher von auffallenden Logos und feinen Details inspirieren.