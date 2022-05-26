So entfernst du Flecken auf weißen Shirts

So entfernst du Flecken aus weißen Shirts
Produktpflege
Befolge diese einfachen Tipps, wenn du ein fleckiges weißes Shirt wieder sauber bekommen willst.
Zubehör
- 3%iges Wasserstoffperoxid (oder weißer Essig)
- Flüssiges Spülmittel (oder Flüssigseife)
- Backpulver
Benötigte Utensilien
- Papierhandtuch
- Saubere Zahnbürste oder sauberes Tuch
- Kleine Schüssel
- Leere, saubere Sprühflasche
- Trichter (optional)
Das strahlende Weiß von Shirts zu erhalten ist gar nicht so einfach. Den ganzen Tag über sind sie Gefahren wie Kaffee-, Schweiß- und Make-up-Flecken ausgesetzt.
Bevor du jedoch ein fleckiges weißes Shirt ausrangierst und ersetzt, solltest du wissen, dass es einige wirksame Tipps zur Fleckenentfernung gibt, die du zu Hause ausprobieren kannst. (Und das Beste ist: Viele der zur Herstellung eines geeigneten Fleckenmittels benötigten Substanzen hast du wahrscheinlich schon im Schrank stehen.)
Bevor du dich jedoch ans Zusammenmischen machst, überleg dir, was den Fleck verursacht hat. Wichtig ist zu wissen, ob der Fleck durch eine ölbasierte Substanz verursacht wurde oder nicht.
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So entfernst du ölige Flecken aus weißen Shirts
Ölige Flecken können unter anderem von Salatdressing, Speiseöl, fettigen Speisen oder ölhaltigem Make-up wie bestimmten Arten von Mascara oder Lippenstift stammen.
Wenn die Ursache des Flecks Öl ist, kommst du mit Wasser nicht weit. Da Öl wasserabweisend ist, hilft es nicht, das Shirt mit kaltem Wasser abzuspülen. Das beste Mittel gegen einen öligen Fleck ist, schnell zu handeln, bevor sich der Fleck festsetzt.
- Drück mit einem trockenen Papiertuch vorsichtig auf den Fleck, um überschüssiges Öl aus dem Shirt aufzusaugen.
- Trag als Nächstes eine kleine Menge eines fettlösenden Mittels (z. B. Spülmittel) auf, um den Fleck vorzubehandeln. Du kannst auch selbst ein Spray zur Fleckenbehandlung herstellen (mehr dazu weiter unten).
- Lies dir die Pflegehinweise auf dem Shirt durch, bevor du es wäschst. Und halte dich unbedingt auch an die Anweisungen auf dem Etikett.
- Vergewissere dich, dass der ölige Fleck vollständig entfernt wurde, bevor du das Shirt in den Trockner gibst. Wenn du das fleckige Shirt nämlich im Trockner trocknest, kann sich der Fleck dauerhaft festsetzen.
So entfernst du andere Flecken aus weißen Shirts
Flecken, die nicht ölbasiert sind – wie z. B. Make-up auf Wasserbasis, Kaffee, Tee, Wein, Schmutz oder Gras – können sofort mit kaltem Wasser behandelt werden.
Wenn du dir sicher bist, dass der Fleck nicht von einer ölhaltigen Substanz verursacht wurde, empfiehlt es sich, die folgenden Schritte so schnell wie möglich durchzuführen. Je länger du mit der Behandlung des Flecks wartest, desto schwieriger wird es, ihn zu entfernen.
- Halte die fleckige Stelle ein bis zwei Minuten lang unter kaltes Wasser. (Tipp: Am besten ist es, das Shirt so zu positionieren, dass das Wasser durch die Rückseite des Flecks läuft. Indem du das Shirt auf links drehst und kaltes Wasser von hinten durch den Stoff laufen lässt, sorgst du dafür, dass sich der Fleck besser löst und nicht noch tiefer in das Material eindringt.)
- Trag dann ein Fleckenmittel auf den Fleck auf und arbeite es mit einer sauberen Zahnbürste oder einem sauberen Tuch in den Stoff ein. Lass das Mittel mindestens zehn Minuten einwirken.
- Lies dir die Pflegehinweise auf dem Kleidungsstück durch, bevor du es wäschst. Und halte dich unbedingt auch an die Anweisungen auf dem Etikett.
- Wenn sich der Fleck noch nicht gelöst hat, wiederhole die oben genannten Schritte, bevor du das Shirt in den Trockner gibst. Die Hitze des Trockners kann dazu führen, dass sich der Fleck noch mehr festsetzt.
So stellst du dein eigenes Spray zur Fleckenentfernung her
Ein im Laden gekaufter Fleckenentferner kann sehr praktisch sein, doch du kannst dir auch selbst ein geeignetes Mittel herstellen. Du brauchst dafür auch nur zwei "Zutaten".
Nimm eine kleine Schüssel und füll sie zu zwei Dritteln mit Wasserstoffperoxid (3%ige Lösung). Das letzte Drittel füllst du mit Spülmittel. Je nachdem, wie viel Lösung du herstellen möchtest, brauchst du eventuell eine größere Schüssel. Merke: Auf ca. 30 ml (2 Esslöffel) Wasserstoffperoxid kommen 15 ml (1 Esslöffel) Spülmittel. In eine haushaltsübliche Sprühflasche passen etwa 160 ml Wasserstoffperoxid und 80 ml Spülmittel.
Füll die Lösung vorsichtig in die Sprühflasche (am besten verwendest du einen Trichter, um ein Verschütten zu vermeiden).
Tipp: Wenn du kein Wasserstoffperoxid zur Hand hast, verwende stattdessen weißen Essig. Und solltest du kein flüssiges Spülmittel zu Hause haben, kannst du auch Flüssigseife verwenden.
So behandelst du ältere, hartnäckige Flecken auf weißen Shirts
Sobald du dir dein eigenes Fleckenmittel gemischt hast, gibt es mehrere Möglichkeiten, leicht verblasste, lästige alte Flecken (z. B. gelbe Verfärbungen in der Achselhöhle eines weißen T-Shirts) zu behandeln.
Sprüh die Lösung zunächst direkt auf den Fleck und lass sie mindestens eine Stunde einwirken, bevor du das Kleidungsstück in der Waschmaschine wäschst.
Wenn es sich um einen öligen Fleck handelt, musst du noch ein wenig tiefer in die Trickkiste greifen: Schnapp dir etwas Backpulver und stell eine Paste her. So geht's:
- Gieß etwas von deinem Fleckenentferner in eine Schüssel.
- Gib das Backpulver dazu und rühr so lange, bis eine Paste entsteht. (Unter Umständen musst du während des Rührens noch mehr Backpulver hinzugeben.)
- Trag die Paste mit einer sauberen Zahnbürste vorsichtig auf den Fleck auf.
- Lass sie mindestens eine Stunde lang einwirken, bevor du das Kleidungsstück in die Waschmaschine gibst.
- Wiederhole auch hier den Vorgang, wenn sich der Fleck noch nicht vollständig gelöst hat. Erst dann sollte das Kleidungsstück in den Trockner wandern.
Text: Claire Tak