Solltest du trainieren, auch wenn du krank bist?

"Die Entscheidung, ob man Sport machen sollte, wenn man krank ist oder sich gerade von einer Krankheit erholt, hängt von der Art der Krankheit und dem Schweregrad der Symptome ab", erklärt Anjali Bharati, D.O., Ärztin für Notfallmedizin im Lenox Health Greenwich Village in New York City.

Generell ist es unbedenklich – und vielleicht sogar von Vorteil –, sich bei Symptomen, die ab dem Hals aufwärts auftreten, zu bewegen. "Wenn du unter Symptomen in den oberen Atemwegen wie leichtem Husten oder Schnupfen leidest, kann ein Spaziergang oder leichtes Joggen tatsächlich dazu führen, dass du dich besser fühlst. Die Nasennebenhöhlen werden befreit und der Schnupfen kann abfließen", ergänzt Bharati.

Wenn du allerdings an COVID-19 erkrankt bist oder Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, Schwäche oder Schwindelgefühl zeigst, solltest du mit dem Training pausieren, um deinem Körper Zeit zu geben, sich zu erholen.

Wenn du Sport machst, obwohl du richtig krank bist, könnte das schädlich für dein Herz sein, so Dennis Cardone, D.O., Facharzt für Sportmedizin und Leiter der Abteilung für primärärztliche Sportmedizin an der NYU Langone Health. Expert:innen sind der Ansicht, dass Sport im Krankheitsfall, insbesondere bei COVID-19, das Risiko einer Myokarditis, also einer Virusinfektion des Herzmuskels, erhöhen kann.

Nach Angaben der Mayo Clinic kann eine Myokarditis die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, beeinträchtigen. Dies führt zu schnellem oder unregelmäßigem Puls, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung. In schweren Fällen kann Myokarditis bei jungen Athlet:innen sogar zum plötzlichen Herzstillstand führen, so das Blanchard Valley Health System. Dein Körper hat ziemlich viel zu tun, wenn du krank bist. Krankheit belastet ihn. Wenn du zusätzlich noch Sport machst, wird es dir wahrscheinlich nicht besser, sondern noch schlechter gehen.

Beim Sport verbraucht der Körper Energie, Wasser und Elektrolyte, um Herz, Lunge und Muskeln zu versorgen. Wenn du aber krank bist, verbraucht der Körper bereits Unmengen an Energie, Wasser und Elektrolyten, um die Infektion zu bekämpfen. Wenn du also trainierst, während dein Körper kaum noch Energie hat, wirst du nur noch erschöpfter und dehydrierter, sagt Bharati. Es dauert also länger, bis du wieder vollständig regeneriert bist.

In diesem Zusammenhang könnte dich auch dieser Artikel interessieren: Laut Expert:innen solltest du täglich die folgende Menge Wasser trinken.