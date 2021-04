Wenn du merkst, dass du an diesem Punkt bist, können dir die folgenden Tipps helfen.



1. Meide Alkohol.



Hand auf's Herz: Wer trinkt nicht auch ab und zu ein Glas Wein oder Bier vor dem Schlafengehen? Viele Menschen versuchen, mit Alkohol dem Stress zu entfliehen, vor allem am Abend, so Martin. Sie denken, dass sie dadurch besser schlafen, aber das Gegenteil ist der Fall. "Alkohol ist trügerisch. Er vermittelt dir anfangs ein Gefühl von Entspannung und du denkst, dass du müde wirst. Aber drei Stunden später, wenn dein Körper beginnt, ihn abzubauen, bist du auf einmal wach und kannst nicht mehr schlafen", erklärt sie. Deshalb verzichte auf den Schlummertrunk und koch dir lieber einen Kräutertee (zum Beispiel Kamillentee). Einige Studien lassen darauf schließen, dass solche Tees einen gesunden Schlaf fördern.





2. Keine Ablenkungen im Schlafzimmer.



Der Raum, in dem du schläfst, sollte eine friedliche Umgebung sein, in der du dich entspannen kannst. Aktivitäten wie Arbeiten, Lernen, Rechnungen bezahlen, Nachrichten schauen oder Streit mit dem Partner haben hier nichts (noch einmal: nichts) zu suchen. Je mehr Stressfaktoren du von dem Ort trennen kannst, an dem du schläfst, desto größer ist die psychologische Distanz zwischen Anspannung und Entspannung, erklärt Martin.





3. Lass den Tag entspannt ausklingen.



Die perfekte Vorbereitung für guten Schlaf ist eine Routine, die aus einer oder mehreren entspannenden Aktivitäten vor dem Zubettgehen besteht. Lies ein richtiges Buch oder eine Zeitung (das Licht eines Displays kann guten Schlaf verhindern). Damit hilfst du deinem Gehirn, beängstigende Gedanken zu verdrängen, so Martin. Schreib Tagebuch und konzentrier dich dabei auf die schönen Dinge des Tages, für die du dankbar bist. Dadurch ersetzt du verwirrende durch optimistische Gedanken, ergänzt Martin. Und für alle, die mit Meditation etwas anfangen können: Sie hilft dir, in den Ruhemodus zu schalten. Entspannende Musik hat übrigens eine ähnliche Wirkung, denn sie hilft dem Körper, die Cortisolausschüttung zu drosseln und das Dopaminlevel zu steigern. Wenn du jeden Abend Entspannungsmusik hörst, verbessert sich dein Schlaf deutlich, zeigen Studien.





Am Ende des Tages ist nur eins wichtig: Mehr Schlaf bedeutet weniger Stress und mehr Wohlbefinden.