Was ist akute Schlaflosigkeit und wie wird man sie wieder los?

Was du gegen Schlaflosigkeit tun kannst

Jeder, der schon einmal wach im Bett gelegen und an die Decke gestarrt hat, weiß, dass man sich nicht zum Einschlafen zwingen kann. Das ist ungefähr so, als würde man versuchen, beim Niesen die Augen offen zu halten. Und wenn du an akuter Schlaflosigkeit leidest und weißt, dass du wegen zu viel Stress schlecht schläfst, führt das wahrscheinlich dazu, dass du noch gestresster bist. Es entsteht ein Teufelskreis. Das Positive ist, dass du, sobald der stressverursachende Faktor behoben ist – du hast es bis zum Zahltag geschafft, deine Präsentation lief gut oder deinem Welpen geht es besser – normalerweise wieder zu deiner normalen Schlafroutine zurückkehren kannst, so Dr. Green.



"Wenn du an akuter stress- oder angstbedingter Schlaflosigkeit leidest, könnten dir Achtsamkeitsübungen helfen", so Dr. Green. Sie empfiehlt Übungen zur Schulung der Körperwahrnehmung, bei denen du deine Augen schließt und langsam in deinen ganzen Körper – von den Zehen bis zum Kopf – spürst, sowie geführte Meditationen, die dir in einigen Apps zur Verfügung stehen. Diese Techniken helfen dir dabei, dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, und aktivieren dein parasympathisches Nervensystem, was in deinem Körper den Ruhe- und Verdauungsmodus aktiviert und dich besser aufs Schlafen vorbereitet.



Achte außerdem darauf, dass du schlechte Gewohnheiten, die du dir möglicherweise angewöhnt hast, um durch schlaflose Nächte zu kommen, wie z. B. um 2 Uhr morgens durch soziale Medien zu scrollen oder im Bett mehrere Folgen einer Serie auf dem Laptop anzuschauen, schnell wieder loswirst. Solche Gewohnheiten bringen deinen zirkadianen Rhythmus – also deine innere Uhr, die deinen Schlaf-Wach-Zyklus steuert – durcheinander, erklärt Dr. Green. "Das ist der Hauptgrund, warum sich aus einer akuten eine chronische Schlaflosigkeit entwickeln kann."



Anstatt nach deinem Smartphone oder Laptop zu greifen, wenn du nicht schlafen kannst, "solltest du das Bett zu einer technikfreien Zone erklären", so Dr. Peters-Mathews. Wenn du nach 20 oder 30 Minuten immer noch nicht einschlafen kannst, "steh wieder auf, setz dich in einen Sessel oder auf das Sofa und lies ein Buch oder hör dir eine Meditation an. Was du unbedingt vermeiden solltest, ist, auf einen Bildschirm zu starren", so Dr. Green. Leg dich erst dann wieder ins Bett, wenn du wirklich müde bist.



Indem du dein Bett zu einer reinen Schlafzone erklärst, sorgst du eventuell dafür, dass Schlaflosigkeit gar nicht erst auftritt. Auch wenn akute Schlaflosigkeit nur ein vorübergehendes Problem darstellt und lange nicht so schlimm wie chronische Schlaflosigkeit ist, ist es doch am besten, wenn du an keiner der beiden Formen leidest.