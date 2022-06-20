Drei mentale Tricks bei stagnierenden Workouts

Wenn du deine schnellste Laufzeit über 5 Kilometer oder die Nummer eins der Bestenliste anstrebst, kannst du deine Leistung verbessern, wenn du dich darauf konzentrierst, wie sich dein Körper fühlt, so Waite. Oft glauben Athlet:innen fälschlicherweise, dass sie Probleme mit ihrer Atmung haben und geraten in Panik, erklärt sie. Aber wenn sie mental einen Schritt zurück treten und sich bewusst machen, wie gut ihr gesamter Körper funktioniert und wie gut auch ihr Körpergefühl ist, erkennen sie, dass es ihnen gar nicht an Sauerstoff fehlt, und sie könnten weitermachen. "Wenn du deinen Körper bewusst wahrnimmst, merkst du oftmals, dass es dir gut geht und dass sich diese Warnsignale für eine körperliche Ermüdung immer viel früher einstellen, als sie müssten", so Waite.



Mit anderen Worten: Viele von uns lassen ihren Geist von ihrem Körper steuern, nicht umgekehrt, so White. "Erfolgreiche Athlet:innen haben gelernt, wie folgt zu denken: 'Wie geht es mir physiologisch wirklich? Mir geht es gut, also werde ich diese Warnsignale auf dem nächsten Kilometer oder den nächsten fünf Kilometern einfach ignorieren.'" Fang an, auf das Aufsetzen deiner Füße, auf deine Atemfrequenz, deinen Herzschlag oder die Leichtigkeit deiner Schritte zu achten. So kannst du darauf vertrauen, dass es dir gut geht – und wahrscheinlich so gut, dass du dich noch ein bisschen mehr pushen kannst, so Waite.



Ähnlich kann es dir helfen, beim Kraftzirkeltraining bessere Ergebnisse zu erzielen, wenn du dich aktiv auf deinen Körper einstellst – und beim nächsten, und so weiter. Indem du dich auf die Muskeln konzentrierst, die du während einer Übung anspannst (man bezeichnet das als Muscle-Mind-Connection, also als Verbindung zwischen Muskeln und Geist), kannst du diese Muskeln effizienter trainieren, weiß Dr. Lars L. Andersen, Professor am National Research Centre for the Working Environment in Kopenhagen, Dänemark. In einer von Andersen geleiteten Studie fand man heraus, dass beispielsweise die Aktivität der Brustmuskeln erhöht werden kann, wenn man sich während des Bankdrückens auf diese Muskelgruppe konzentriert. Die mentale Aufmerksamkeit verstärkt die neuromuskuläre Verbindung – und je aktiver die Muskeln pro Wiederholung, desto größer die anschließende Verbesserung der Kraft. Denk also bei einer Plank an deinen Core, beim Kreuzheben an die Gesäßmuskulatur, beim aufrechten Rudern an den Latissimus usw., um deine Muskeln bei jeder Wiederholung so optimal wie möglich zu trainieren.



Wenn du allerdings mit sehr hoher Intensität trainierst (z. B. bei One-Repetition-Maximum oder kurz 1RM), solltest du diese Mentaltechnik nicht anwenden, da du dich durch die Konzentration auf die extrem angespannten Muskeln überfordert fühlen könntest. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. In diesem Fall solltest du lieber die nächste Technik ausprobieren.