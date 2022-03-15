Was ist der Unterschied zwischen Laufen und Joggen?

Für viele Menschen ist Joggen einfach eine langsamere Version von Laufen. Manche Expert:innen legen für Joggen ein Durchschnittstempo von ca. 2,5 bis 4 km/h fest, für das Laufen liegt das Durchschnittstempo bei über 4 km/h. Doch Joggen und Laufen ist etwas sehr Individuelles.

Du kannst sogar während desselben Trainings zwischen Laufen und Joggen wechseln. Das gilt vor allem für Intervalltraining oder Tempoläufe, bei denen du dich im Joggingtempo aufwärmst und auch zwischen den Intervallen in diesem Tempo läufst. Nike Running Global Head Coach Chris Bennett weist in vielen seiner audiogeführten Läufen in der Nike Run Club App darauf hin, wie wichtig es ist, das Warm-up ernst zu nehmen.

"Wenn du dich zu sehr anstrengst und beim Laufen an deine Grenzen kommst, dann: Stopp! Starke Anstrengung ist beim Warm-up ein No-Go, denn das hilft dir nicht, sondern hindert dich nur, optimale Leistung zu bringen", erklärt er.

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