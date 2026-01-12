Ist Laufen gut für dich?

In Bezug auf die Lebenserwartung zählt Laufen zu den effektivsten Trainingsformen. Eine häufig zitierte Studie aus dem Jahr 2017, die in der Fachzeitschrift Progress in Cardiovascular Diseases veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Läufer:innen ein deutlich geringeres Risiko einer vorzeitigen Sterblichkeit haben und gut und gerne drei Jahre länger leben als Menschen, die nicht laufen.

Dieser Effekt hängt vermutlich damit zusammen, dass Laufen mehrere Risikofaktoren für chronische Erkrankungen positiv beeinflusst, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten. Laufen als Teil einer regelmäßigen Trainingsroutine verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, erhöht den VO₂-max-Wert und hilft dabei, die Ruheherzfrequenz zu senken.

Wichtig zu wissen ist, dass du nicht jeden Tag laufen musst. Eine Metaanalyse im British Journal of Sports Medicine aus dem Jahr 2020 ergab, dass schon einmal Laufen pro Woche mit einer deutlich geringeren Gesamtsterblichkeit im Zusammenhang steht.

„Das Gute daran ist, dass die lebensverlängernde Wirkung einer Sportart wie dem Laufen in jedem Alter erkennbar ist“, sagt Neel Anand, M.D., Professor für orthopädische Chirurgie am Cedars-Sinai-Krankenhaus. „Wenn man gesund bleiben und länger leben möchte, sollte man sich bewegen.“