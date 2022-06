Wie reduziert Sport Stess?

Nach einem guten Workout fühlst du dich oft wie neu geboren. Ein harter Arbeitstag, ein Streit mit einer Freundin oder einem Freund, ein chaotisch gefüllter Terminkalender – all das kann zu Stress führen, der dich überwältigt. Da hilft manchmal die einfachste Lösung: Sport.



Dein Gehirn reagiert auf Sport mit tiefgreifenden positiven Veränderungen. Körperliche Aktivität polt dein Gehirn auf biochemischer Ebene um und hilft dir so, den Stress besser zu bewältigen. Darum empfehlen viele Wissenschaftler:innen und Mediziner:innen Sport als Mittel gegen chronischen Stress. Statt Medikamente zu nehmen, kannst du also regelmäßig Sport treiben und dies nicht nur als Spaß, sondern als medizinische Behandlung betrachten.



Menschen sind dafür ausgelegt, sich zu bewegen. Aber mehr als 60 Prozent aller US-amerikanischen Erwachsenen haben nicht genug Bewegung, und das kann zu einem erhöhten Stresslevel führen. Die Mehrheit der Amerikaner:innen verbringt einen Großteil des Tages sitzend, ob auf dem Sofa, im Auto oder bei der Arbeit am Schreibtisch. Das American Institute of Stress hat festgestellt, dass etwa 77 Prozent aller Menschen so stark unter Stress stehen, dass ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigt wird.



Unzureichende Bewegung ist natürlich nicht die einzige Stressursache. Sport hat allerdings bedeutende Auswirkungen auf das Gehirn.