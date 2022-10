5 Vorteile von täglichen Dehnübungen – erklärt von Expertinnen und Experten

Beim Dehnen solltest du einige Grundlagen berücksichtigen. Anfänger sollten unbedingt auf ihren Körper hören.

"Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, hör auf", so Gans. "Eine Dehnung kann für den einen Menschen richtig sein und für den anderen wiederum nicht."

Barret stimmt zu und ergänzt: "Nur die Person, die sich dehnt, weiß, wie tief sie in die Dehnung gehen kann." Miller betont außerdem, dass sich eine Dehnung zwar unangenehm anfühlen darf, aber nie weh tun sollte. Sie fügt hinzu, dass alle Bereiche des Körpers gedehnt werden sollten: Arme, Beine, Oberschenkel und so weiter. "So verhinderst du Dysbalancen, die wiederum zu Überkompensierung und Verletzungen führen können", erklärt sie.

Vergiss nicht, dich beim Dehnen auch auf die Atmung zu konzentrieren. Das bringt weitere Vorteile mit sich. "Lange, tiefe Atemzüge transportieren Sauerstoff in Gelenke und Muskeln. So kannst du dich noch tiefer in die Dehnung sinken lassen", so Miller.

Alle drei Expertinnen raten von ballistischem Dehnen ab, bei dem du in der gedehnten Position federst.

"Federn beim Dehnen belastet Gelenke und Bänder und lässt sie verkrampfen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du durch das Dehnen erreichen möchtest", erklärt Miller. "Außerdem läufst du Gefahr, zu schnell zu tief in die Dehnung zu sinken, weil du deine Bewegungen nicht kontrollierst. Dadurch wiederum riskierst du Verletzungen wie Verstauchungen, Risse oder Verspannungen auf der trainierten Seite und Überkompensation und muskuläre Dysbalancen auf der anderen Seite."

Laut den Richtlinien für Dehnung und Beweglichkeit des American College of Sports Medicine solltest du dich zwei bis dreimal in der Woche dehnen. Tägliches Dehnen ist natürlich noch effektiver.