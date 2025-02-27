So verhinderst du Knöchelschmerzen nach dem Laufen

So vermeidest du Knöchelschmerzen nach dem Laufen
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Erfahre außerdem, wie Gelenkschmerzen entstehen.
Nach einem Lauf können viele Körperteile etwas wehtun – und das ist völlig normal. Nach dem Workout Muskelkater zu haben, bedeutet, dass dein Körper gearbeitet hat und versucht, die beschädigten Muskeln zu reparieren. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen Muskelkater oder einem Ziehen und richtigen Schmerzen – auch wenn sich beides zunächst oft gleich anfühlt.
Bei Läufer:innen aller Level – von erfahrenen Marathonläufer:innen bis hin zu Laufanfänger:innen – kann es nach dem Laufen zu Schmerzen in den Knöcheln kommen. Zum Glück gibt es laut Physiotherapeut:innen viele Möglichkeiten, Knöchelschmerzen nach dem Laufen vorzubeugen.
"Knöchelschmerzen nach dem Laufen kommen sehr häufig vor, da Laufen eine Aktivität mit hoher Belastung ist, die die Knöchelgelenke stark beansprucht und sie anfällig für Verletzungen durch Überlastung wie Sehnenentzündungen, Verstauchungen oder Stressfrakturen macht, insbesondere wenn eine falsche Lauftechnik, falsche Schuhe oder plötzliche Intensitätsänderungen eine Rolle spielen", sagt Physiotherapeut John Gallucci Jr., MS, ATC und CEO von JAG Physical Therapy in NYC. "Dadurch kann es selbst bei den erfahrensten Läufer:innen zu Schmerzen kommen."
Wenn du wissen möchtest, wie du Knöchelschmerzen nach dem Laufen vorbeugen kannst, solltest du zunächst wissen, wie Knöchelschmerzen entstehen.
Vier Ursachen für Knöchelschmerzen nach dem Laufen
John Gallucci und Dr. Leo Harmon, Physiotherapeut und Klinikleiter des Pappas OPT in Newport, Rhode Island, weisen darauf hin, dass es eine Handvoll Gründe für Knöchelschmerzen nach dem Laufen gibt – von Sehnenentzündungen bis hin zu angerissenen Bändern.
1. Sehnenentzündung
Wenn du schon einmal eine Sehnenentzündung hattest, weißt du, wie lästig eine solche Verletzung sein kann, vor allem, wenn sie eine der Sehnen im Fuß und Knöchel betrifft.
"Einer der häufigsten Gründe für Knöchelschmerzen nach dem Laufen ist ein entzündlicher Prozess rund um eine Sehne, was als Sehnenentzündung bezeichnet wird", sagt Harmon. "Zu den Sehnen, die sich häufig entzünden, gehören die Peronealsehnen, die Achillessehne und die hintere Tibialissehne." Alle diese Sehnen befinden sich im Fuß und Knöchel.
Da diese Sehnen beim Kontakt mit dem Boden eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Knöchelbewegungen spielen, können sie sich durch wiederholte Belastung entzünden, sagt Harmon. Vor allem die Achillessehne, die den Wadenmuskel mit dem Fersenbein verbindet, kann Schmerzen verursachen.
"Überbeanspruchung, verspannte Wadenmuskeln oder eine falsche Lauftechnik können Mikrorisse und Reizungen verursachen, was wiederum zu Schmerzen und Verspannungen im hinteren Teil des Knöchels führen kann", sagt Gallucci. "Eine Achillessehnenentzündung kann das Laufen und sogar das Gehen unangenehm machen, besonders nach längerer Aktivität."
2. Verstauchungen im Knöchel
Zu Verstauchungen kommt es, wenn die Bänder, die den Knöchel stützen, überdehnt werden oder sogar reißen, sagt Gallucci. Dies tritt häufig auf, wenn du in unebenem Gelände, wie z. B. bei Trailläufen, mit dem Knöchel umknickst oder ihn verdrehst.
"Leichte Verstauchungen können leichte Beschwerden verursachen, während schwere Verstauchungen zu Schwellungen, Blutergüssen und Instabilität führen können, wodurch das Laufen schmerzhaft wird", sagt Gallucci.
3. Eingeschränkte Beweglichkeit des Sprunggelenks
Wenn deine Gelenke nicht beweglich genug sind oder dein Bewegungsradius zu eingeschränkt ist, bist du möglicherweise anfälliger für Verletzungen – vor allem bei einer falschen Bewegung.
"Veränderungen der Art und Weise, wie sich dein Knöchel bewegt, können ein Impingement-Syndrom verursachen, das sich nach dem Laufen durch Schmerzen vorne oder hinten am Knöchel äußern kann", sagt Harmon. "Wenn sich die Knochen in deinem Fuß und Knöchel beim Laufen nur eingeschränkt bewegen können, kann dies Schmerzen verursachen, insbesondere wenn der Fuß dorsal flektiert wird – oder wenn sich die Fußspitze dem Schienbein stärker nähert."
4. Stressfrakturen
Wenn du deine Schmerzen einfach ignorierst, ohne die Intensität oder dein Laufpensum zu reduzieren, können Stressfrakturen oder winzige Risse in deinen Knochen entstehen. Diese Frakturen können in einem der vielen Knochen deines Fußes oder im Schienbein auftreten, das am Knöchelgelenk mit dem Fuß verbunden ist.
"Bei Läufer:innen, die plötzlich längere Strecken zurücklegen oder auf hartem Untergrund laufen, kann es zu Stressfrakturen kommen, die zu anhaltenden Schmerzen und Schmerzempfindlichkeit im Knöchelbereich führen", sagt Gallucci.
Stressfrakturen entstehen auch durch wiederholte Belastung, wenn du zu viel läufst, ohne genügend Ruhephasen einzulegen. "Stressfrakturen äußern sich manchmal in Form von Schmerzen, die schlimmer werden, je mehr du beim Gehen oder Laufen auf den Beinen bist", sagt Harmon.
So vermeidest du Knöchelschmerzen nach dem Laufen
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass etwa 80 Prozent der laufbedingten Verletzungen auf übermäßige Belastung zurückzuführen sind. Du kannst dem vorbeugen, indem du deinen Körper auf einen Lauf vorbereitest, deine Laufstrecke langsam steigerst und auf eine angemessene Regeneration achtest.
Dein erster Schritt: Wärme dich vor dem Laufen auf. "Beginne mit dynamischen Bewegungen wie Knöchelkreisen, Beinschwingen und leichtem Joggen. Diese Übungen fördern die Durchblutung des Knöchels und die Beweglichkeit des Gewebes", sagt Gallucci.
Außerdem solltest du Kräftigungsübungen in dein Trainingsprogramm aufnehmen, die speziell auf die Sehnen und Muskeln um deinen Knöchel abzielen. Gallucci empfiehlt Gleichgewichtsübungen auf einem Bein, das Trainieren mit Widerstandsbändern und Wadenheben.
"Sei vorsichtig, wenn du die Häufigkeit, Intensität oder Dauer deiner Läufe erhöhst, um das Gewebe im Knöchelbereich nicht zu überlasten", so Harmon. "Eine gute Faustregel ist, immer nur einen dieser Faktoren zu steigern, wenn du deine Trainingsroutine veränderst."
Mit anderen Worten: Wenn du versuchst, dein Laufpensum und die Anzahl deiner Tempoworkouts zu erhöhen, könnte das eine zu große Belastung für deinen Knöchel bedeuten. Konzentriere dich zuerst auf einen dieser Faktoren und steigere den anderen, wenn dein Körper Zeit hatte, sich an deine neue Routine zu gewöhnen.
Beide Experten empfehlen, bei Schmerzen nach dem Laufen ein:e Physiotherapeut:in aufzusuchen. "Ein:e Physiotherapeut:in kann auf muskuläre Ungleichgewichte und biomechanische Probleme eingehen und ein Trainingsprogramm zusammenstellen, das speziell auf die Ergebnisse der Untersuchung zugeschnitten ist", sagt Gallucci.
Ein:e Physiotherapeut:in kann dir auch dabei helfen, dein Gleichgewicht und deine Stabilität zu verbessern, was wiederum Verletzungen vorbeugen kann, sagt Harmon.
Sechs Übungen für die Beweglichkeit im Knöchelbereich zur Vorbeugung von Verletzungen
1. Die Waden dehnen
"Durch das Dehnen der Waden kann die Muskulatur rund um den Knöchel ganz einfach mobilisiert werden", sagt Harmon. "Halte dein Knie gerade und stell den Fuß gegen eine Mauer oder einen Zaun, um diese Muskeln zu dehnen." Drück deine Hände gegen die Mauer oder den Zaun, um während der Dehnung deinen Körper zu stabilisieren. Du kannst deine Waden vor und nach einem Lauf oder Workout dehnen.
2. Einbeinstand
Diese Übung fördert dein Gleichgewicht. Stell dich ganz einfach auf ein Bein oder in eine Split Stance (wobei dein hinterer Fuß hinter dir auf dem Boden steht) und halte diese Position einige Sekunden lang, sagt Harmon. Um diese Übung zu vereinfachen, kannst du deine Hand auf einer Arbeitsplatte oder einem Stuhl abstützen.
"Durch Gleichgewichtsübungen lernt dein Nervensystem, die Muskeln um den Knöchel herum besser zu kontrollieren, und dein Gewebe wird vor dem Laufen aufgewärmt", so Harmon.
3. Von den Zehen bis zur Ferse wippen
Dies ist eine weitere Übung, mit der du dein Gleichgewicht trainieren kannst. "Verlagere dein Gewicht von den Zehen auf die Fersen, um die stabilisierenden Muskeln in und um den Knöchel herum zu kräftigen", sagt Gallucci. Wippe mindestens 30 Sekunden lang vor und zurück.
4. Den Knöchel kreisen
Diese Übung bereitet deine Muskeln optimal auf das Laufen vor. Beginne im Sitzen oder Stehen, sagt Gallucci, und dreh dann den Knöchel im und gegen den Uhrzeigersinn. "Dies kann den Bewegungsradius vergrößern", sagt Gallucci.
5. Die Bewegungsfreiheit des Knöchels mittels Dorsalflexion erhöhen
Diese Bewegung hilft dabei, die Sehnen und Bänder in deinem Knöchel zu dehnen und zu stärken. "Ziehe mithilfe eines Widerstandsbands oder eines Stretching-Bands deinen Fuß sanft in die Dorsalflexion oder die Zehen in Richtung des Schienbeins, um flexibler zu werden", so Gallucci weiter.
6. Hüpfen und springen
"Aufwärmübungen wie A- und B-Skips können die Beweglichkeit der Muskeln und Sehnen rund um den Knöchel verbessern. Außerdem können sie das Gewebe dicker und stärker machen, um Verletzungen vorzubeugen", sagt Harmon.
Können Laufschuhe Knöchelschmerzen verursachen?
Die kurze Antwort lautet "ja". Laut Expert:innen können die falschen Laufschuhe natürlich zu Schmerzen führen. Durch Schuhe, die nicht richtig sitzen oder keinen ausreichenden Halt bieten, werden deine Knöchelgelenke möglicherweise zusätzlich belastet. "Das kann zu Schmerzen und möglichen Verletzungen führen, vor allem, wenn die Schuhe nicht zu deinem Fußtyp und zur Gangmechanik passen", sagt Gallucci.
"Schuhe, die das Fußgewölbe nicht ausreichend stützen, können zum Beispiel dazu führen, dass der Knöchel nach innen umknickt, was zu Schmerzen im gesamten Fuß, Knöchel und Unterschenkel führen kann."
Wenn du den Eindruck hast, dass deine Laufschuhe deine Füße unnötig belasten, solltest du vielleicht über neue Schuhe nachdenken. "Eines der wichtigsten Merkmale hochwertiger Laufschuhe ist ein stabiler Ferseneinsatz", sagt Harmon. "Wenn du an der Rückseite des Schuhs auf die Stelle drückst, wo deine Ferse sitzt, und diese sich weich und flexibel anfühlt, bietet der Schuh wahrscheinlich nicht genug Halt für deine Ferse, wenn sie auf dem Boden aufsetzt."
Wenn du zu häufig zwischen verschiedenen Laufschuhmodellen wechselst, kann es zu Symptomen wie bei einer Überlastungsverletzung kommen, da dadurch das Gewebe rund um den Knöchel in ähnlicher Weise belastet wird, erklärt Harmon. "Der beste Schuh zum Laufen bietet ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Beweglichkeit und fühlt sich beim Laufen bequem an."
Wann es Zeit ist, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen
Einige Arten von Schmerzen und Beschwerden können mit der Zeit und mithilfe von Regenerationsstrategien von selbst wieder verschwinden. In anderen Fällen empfiehlt es sich jedoch, deinen Knöchel von einer Ärztin oder einem Arzt untersuchen zu lassen, um sicherzugehen, dass die Schmerzen nicht schlimmer werden oder sich zu einer größeren Verletzung entwickeln. Gallucci empfiehlt, bei folgenden Beschwerden eine Ärztin oder einen Arzt bzw. eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten aufzusuchen:
- Schwellungen
- Probleme beim Gehen
- Starke Schmerzen
- Wenn der Knöchel nicht belastet werden kann
- Eine sichtbare Verformung am Knöchel oder Fuß
- Blutergüsse, die über den Knöchel hinausgehen
- Anhaltende Schmerzen auch nach Ruhe und Behandlung zu Hause
- Knackende oder klickende Geräusche, die mit Schmerzen einhergehen
- Taubheitsgefühl oder Kribbeln im Fuß
Harmon fügt hinzu, dass nicht alle Knöchelschmerzen mit einer Entzündung oder einer Verstauchung des Knöchels zusammenhängen. Das ist ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, lieber früher als später eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen. "Der Knöchel ist ein komplexes Gelenk, das während der gesamten Laufbewegung mit den Kniegelenken und dem Hüftgelenk zusammenarbeitet", sagt er. "Manchmal führen Probleme mit den Kniegelenken oder dem Hüftgelenk zu einer stärkeren Belastung des Knöchels."
Verfasst von Cheyenne Buckingham