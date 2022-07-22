So verwendet man eine Massagepistole richtig

Massagepistolen sind optimal für die Regeneration. Um die Vorteile nutzen und versehentliche Verletzungen zu verhindern, muss man gut mit einer Massagepistole umgehen können, um verkrampfte Muskeln zu behandeln.

Jou empfiehlt, sich auf die Mitte (den Bereich mit dem meisten Muskelgewebe) und die Länge des Muskels zu konzentrieren und dabei Knochenvorsprünge und Muskelansätze zu vermeiden. So vermeidest du Beschwerden und Schmerzen. Als Faustregel empfiehlt Graham Brady, eine Massagepistole nur auf weichem Gewebe oder in Bereichen mit viel Muskelmasse zu verwenden und Stellen mit Knochen oder Sehnen zu vermeiden.

Sie rät auch dazu, die Pistole besonders in verspannten oder verkrampften Bereichen einzusetzen. Graham warnt davor, die Massagepistole direkt auf dem Knochen anzuwenden, da dies Beschwerden und Verletzungen wie Brüche sogar noch verschlimmern kann.

Gerade nach intensiven Trainingstagen kann es verlockend sein, deine Massagepistole auf die höchste Stufe zu stellen, aber das Motto "No Pain No Gain" gilt nicht für Massagepistolen, sagt Jou. "Ich empfehle Athlet:innen immer, Geschwindigkeit und Druck so einzustellen, dass sie noch gut auszuhalten sind, und das Gerät auszuschalten, wenn es schmerzhaft wird", erklärt er. "Der Nutzen der Massagepistole hängt nicht von den Einstellungen ab, sondern eher davon, wann und wo das Gerät verwendet wird."

Graham Brady stimmt Jou zu und empfiehlt, die Verträglichkeit der Massage als Anhaltspunkt zu nehmen. Drück die Pistole nicht tiefer in den gereizten Bereich, sondern übe den Druck eher langsam von oben nach unten und von einer Seite zur anderen aus. Wenn du dabei das Gerät in unterschiedlichen Winkeln ansetzt, kannst du den Bereich umfassender lösen, erklärt Graham Brady.

Es gibt keine bestimmte Zeitvorgabe für die einzelnen Muskelgruppen, aber Graham Brady empfiehlt, erst einen Bereich langsam zu massieren. Wenn du Linderung spürst und sich der Muskel entspannt, kannst du mit anderen Muskeln weitermachen. Schon wenn du die Massagepistole jeden Tag 10 Minuten bei der Massage- oder Physiotherapie verwendest, verbesserst du dein Befinden und deine Beweglichkeit, sagt Graham Brady.

Wenn du nicht sicher bist, welchen Kopf (oder Aufsatz) du verwenden sollst, orientiere dich an der Aussage von Graham Brady: Je größer der betroffene Muskelbereich, desto größer der zu verwendende Kopf. Je kleiner der Kopf, desto zielgerichteter ist die Massage. Um Schmerzen zu vermeiden, empfiehlt sie, mit einem größeren Kopf zu beginnen. So kannst du besser austesten, wie es sich anfühlt und dann kleinere Aufsätze ausprobieren.