6 unverzichtbare Dehnübungen direkt nach dem Laufen

Nach einem Lauf schmerzt dein Körper vielleicht – ein wichtiger Hinweis, dass du eine Ruhepause und Erholung benötigst.

Ein entscheidender Teil für deinen Regenerationsprozess sind Dehnübungen. Wenn die Muskeln warm sind, sind sie flexibler. Das Dehnen zu diesem Zeitpunkt kann den Bewegungsradius erhöhen und die Regeneration beschleunigen. Das Dehnen nach dem Laufen kann Steifheit von Muskeln und Gelenken mindern, die nach dem Workout auftreten können, auch bekannt als Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS).



Das Dehnen nach dem Laufen ist essenziell und du kannst dich auch vor dem Laufen dehnen. Als Teil des Warm-ups kannst du dynamische Dehnübungen wie Beinschwünge, Rotationen der Wirbelsäule und Armkreisen einbauen. Diese Übungen wärmen deine Muskeln sanft auf, damit sie für intensivere Aktivitäten bereit sind. Nach dem Workout kannst du statische Dehnübungen (ohne Bewegung) durchführen.

Doch es ist immer eine gute Idee, deine Regeneration nach dem Laufen zuerst mit einem Cooldown einzuleiten. Dies beinhaltet das Vermindern der Intensität des Trainings über 5–10 Minuten. Du kannst locker joggen oder walken oder eine andere aerobe Übung mit niedriger Intensität machen. Das Ziel ist, deine Herzfrequenz langsam zu senken, während deine Muskeln noch warm sind. Dadurch kannst du Dehnübungen länger halten, ohne all das Geschnaufe.



Sobald dein Cooldown beendet ist, kannst du mit statischen Dehnübungen beginnen. Dies sind isometrische Halteübungen (eine Art statische Dehnübungen), die die Muskeln dehnen, die während des Laufs stark beansprucht wurden.

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