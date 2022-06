Die 9 wichtigsten Vorteile des Laufens

Ausreichend Schlaf ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und kann sogar die Gewichtsabnahme unterstützen. Eine Studie besagt beispielsweise, dass guter Schlaf deine Chancen auf eine erfolgreiche Gewichtsabnahme um 33 Prozent steigern kann. Damit du regelmäßig gut schlafen kannst, brauchst du einen soliden Schlaf-Wach-Rhythmus (bzw. Biorhythmus). Forschungen haben gezeigt, dass er sich durch Sport verbessern kann.

Wenn du zum Beispiel am Morgen läufst, wird der Rhythmus deines Körpers wahrscheinlich darauf reagieren. Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass sich regelmäßiges Laufen am frühen Morgen positiv auf die Schlafqualität auswirkt. Das gilt nicht nur für den Morgen. Laufen kann dir immer helfen, egal zu welcher Zeit du läufst, vor allem aber dann, wenn es zur Routine wird. Durch Training am Nachmittag kann dein Körper früher Melatonin ausschütten, damit du besser schläfst. Sport am Abend kann die Schlafqualität steigern, solange du nicht zu intensiv trainierst.