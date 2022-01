Was genau ist das Runner's High?

Verschiedene Übungen können deinen Körper dazu bringen, Endorphine freizusetzen. Das sind die Hormone, die Gefühle von Glück und Freude hervorrufen. Sie können selbst als natürliches Schmerzmittel fungieren, was großartig für Langstreckenläufer:innen und diejenigen ist, die sich herausfordernden Läufen stellen.



Anfangs dachte man, dass Endorphine die Hauptursache für das "Runner's High" sind. Die Neurotransmitter verringern Muskelschmerzen, was Teil der Wirkung eines "Runner's High" sein kann. Jedoch haben kürzliche Forschungen ergeben, dass sie nicht die Ursache sein könnten.



Heute nehmen Wissenschaftler:innen an, dass die Euphorie eines "Runner's High" eher von einem körpereigenen System namens Endocannabinoid-System ausgelöst wird. Dein Endocannabinoid-System gibt chemische Substanzen namens Endocannabinoide ab. Während sie in deinem Blutkreislauf zirkulieren, beginnt dein Körper Entspannung und selbst Euphorie zu spüren. Und beim Training steigt das Endocannabinoidniveau deines Körpers.



Die Gefühle von Endorphinen und Endocannabinoiden sind ähnlich, aber der große Unterschied ist, wo sie in deinem Körper wirken. Endorphine können nicht zwischen deinem Blutkreislauf und deinem Gehirn zirkulieren. Auch wenn sie mikroskopisch klein sind, sind sie zu groß, um über die Blut-Gehirn-Barriere hinaus zu gelangen. Endocannabinoide können dies jedoch. In anderen Worten können Endocannabinoide zum Gehirn gelangen, Endorphine nicht.



Dopamin spielt ebenfalls eine Rolle



Ein weiteres chemisches Element in der Mischung eines "Runner's High" ist Dopamin. Dieser Neurotransmitter hat den Ruf der "Feel Good"-Chemikalie. Er löst Gefühle von Freude aus und gibt dem Körper einen kleinen Stimmungs-Boost, der einem das Gefühl gibt, dass man einen richtig guten Lauf hingelegt hat.



Du merkst einen Dopaminanstieg auch, wenn dir etwas richtig Gutes widerfährt. Das ist wie das Belohnungssystem deines Körpers. Wenn du in ein Riesenstück Schokoladenkuchen beißt oder beim Applaus nach dem Gewinn einer Auszeichnung bei der Arbeit rot wirst, ist das Dopamin, was du spürst.