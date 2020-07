Verbessere deine Laufleistung mit Crosstraining

Wie dir Crosstraining hilft, Verletzungen vorzubeugen

Beginnen wir mit dem Vorbeugen von Verletzungen. Das mag für dich vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle stehen, ist aber tatsächlich extrem wichtig, wenn du ein besserer Läufer werden willst. Es braucht nämlich Zeit, bis deine Muskeln, Sehnen und Bänder kräftig genug sind, um den Aufprallkräften beim Laufen auf Asphalt standzuhalten, erklärt Ian Klein, Spezialist für Trainingsphysiologie, Crosstraining und Verletzungsprävention an der Universität von Ohio. Crosstraining, so Klein, vermittelt dem Körper den Impuls, der beim Laufen entsteht, und bringt ihn dazu, Kraft aufzubauen, ohne ihn dabei so zu überlasten, dass du dich verletzt.



Ob Radfahren, Schwimmen oder Trainieren mit dem Ellipsentrainer: Bei all diesen Formen des Kardio-Crosstrainings ist dein Körper nicht – wie beim Laufen – intensiven Aufprallkräften ausgesetzt, trotzdem trainierst du deine Muskeln so, dass du länger und kraftvoller laufen kannst, und das mit geringem Verletzungsrisiko, erklärt Jason Fitzgerald, zertifizierter Leichtathletik-Coach in den USA und Entwickler des Coaching-Programms "Strength Running". "Wenn ich zwei Läufer vergleiche, von denen der eine 65 Kilometer pro Woche läuft und der andere die gleiche Kilometeranzahl plus zwei Stunden aerobes Training absolviert, dann wette ich darauf, dass der Läufer, der Crosstraining macht, der Schnellere der beiden ist", so Fitzgerald. "Crosstraining hat fast den gleichen Effekt, als würde man mehr Kilometer laufen."