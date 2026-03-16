So wählst du den richtigen Laufschuh aus

Die Dämpfung in Laufschuhen sorgt für mehr Komfort und minimiert die Auswirkungen des Aufpralls. Die Fersendämpfung hilft dabei, den Stoß der Fersenaufschläge zu absorbieren, während die Vorfußdämpfung den Fußballen beim Abdrücken schützt. Am besten suchst du nach Schuhen mit reaktionsfreudiger Dämpfung für eine hohe Stoßdämpfung und Komfort, die gleichzeitig eine ausreichende Energierückgabe für einen schwungvolleren, federnden Schritt bieten.

Zum Glück bietet jeder Schuh der Nike Running-Reihe sowohl im Vorfuß- als auch im Fersenbereich eine verlässliche Dämpfung. Es gibt drei Hauptkategorien bei der Dämpfung: reaktionsfreudig, maximal und stützend.

Entscheide dich für Sneaker mit einer Dämpfung, die deinen Bedürfnissen entspricht. Beim reaktionsfreudigen Style steht die Energierückgabe im Vordergrund, beim Style mit maximaler Dämpfung liegt der Fokus auf einem möglichst hohen Tragekomfort und beim stützenden Style geht es vor allem um Stabilität. Wenn du überpronierst oder anderweitige Fußprobleme hast (wie Arthrose), solltest du eine stützende Dämpfung in Betracht ziehen.