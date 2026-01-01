Nike Factory Store Norwich Riverside

Nike Factory Store Norwich Riverside

Abierto • Cierra a las 7:00 p.m.

Riverside Retail Park

Unit 1 Albion Way

NORWICH, Norfolk, NR1 1WR, GB

+44 1603 665555

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Horario de la tienda

dom: 10:30 a.m. - 4:30 p.m.
lun - vie: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.
sáb: 10:00 a.m. - 6:30 p.m.

Servicios

  • Tarjetas de regalo Nike

    Tarjetas de regalo Nike

    Esta tienda acepta tarjetas de regalo compradas en otras Nike Stores y en Nike.com en la moneda local.

  • Devoluciones de Nike.com y la Nike App

    Devoluciones de Nike.com y la Nike App

    Esta tienda acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com y la Nike App.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Las compras hechas en nike.com se pueden recoger en esta tienda.

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