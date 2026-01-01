Regresar a la búsquedaNike Store City Stars (Phase 2)Cerrado • Abre a las 10:00 a.m.CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - sáb: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.ServiciosInformación sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGCerrado • Abre a las 10:00 a.m.Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGCerrado • Abre a las 10:00 a.m.NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGCerrado • Abre a las 10:00 a.m.