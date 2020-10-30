Lo que te rodea afecta lo que comes

Todo esto puede resumirse así: para comer lo más saludablemente posible, debes prestar atención a lo que te rodea.



"Ahí es donde imagino un continuo", afirma Scott-Dixon. "No aspiro a tener el entorno perfecto en cada comida, solo aspiro a comer un poco mejor, cada vez con más frecuencia". Esto podría ser comer alejado del escritorio un día a la semana más de lo que lo haces ahora. O, si acostumbras navegar por las redes sociales durante la cena, deja el dispositivo a un lado una vez por semana.



¿El objetivo de todo esto? No hace falta que hagas enormes cambios en tu entorno para sentirte más presente, tranquilo y propenso a tomar elecciones más saludables. Comienza con las pequeñas cosas. Haz que el lugar para comer esté impecable y sea acogedor. Limita las distracciones. Ten en cuenta la vajilla, el ruido de fondo, con quién comes. Seguir estos pequeños pasos para mejorar el entorno creará una dinámica constante y positiva que, a largo plazo, te llevará a obtener grandes logros.



Conviértelo en un hábito: Piensa en un pequeño cambio positivo que puedes hacer en tu entorno, como sentarte a la mesa al menos para una comida al día. Ancla este nuevo comportamiento a un hábito que ya tengas, como controlar la hora en que comienzas a comer en tu celular. Así, cuando mires tu celular, pensarás: "¡hora de sentarme!". Cada vez que lo logres con éxito, recuerda felicitarte; esto te ayudará a mantener la rutina.