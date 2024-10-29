La colección de ropa Nike Women by Yoon combina deporte, estilo y expresión personal

Las mujeres activas y con estilo de todo el mundo tienen un nuevo motivo para celebrar. La última colaboración de Nike con la diseñadora de moda Yoon Ahn ha dado como resultado Nike Women by Yoon, una colección de ropa que combina la feminidad y la individualidad con el deporte, ofreciendo un nuevo giro a los looks clásicos inspirados en el tenis.

Los diseños de Ahn se basan en estilos inspirados en el tenis. Ahn utilizó los colores de los uniformes escolares vintage y los estilos deportivos clásicos para crear piezas que evocan una estética juvenil rebelde y anarquista. La línea incluye cárdigans, faldas de tenis, playeras tipo polo, chamarras universitarias y bras deportivos. Los detalles remezclados de la herencia, como los parches universitarios de chenilla y los logotipos YA de Nike Court, aportan un toque distintivo y contemporáneo a los estilos clásicos de tenis. Con cortes inesperados que combinan la sastrería clásica con la energía y la vanguardia modernas, estas piezas pueden llevarse dentro y fuera de la cancha, ya sea en conjunto o por separado.

Un aspecto especialmente interesante de la campaña es la colaboración de Nike y Ahn con la campeona de tenis Naomi Osaka, que regresó a las canchas para disputar el Abierto de Estados Unidos, su primer campeonato desde que se convirtió en madre en julio de 2023, con el fin de crear kits de competencia únicos. Los looks personalizados de Osaka están dominados por los colores verde y negro, y la línea incluye vestidos de alto rendimiento, así como faldas y chamarras con lazos oversized que representan su característico juego.