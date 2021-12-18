$6,250.00

本產品提供 CM 23 至 CM 31 的尺寸，請參考 尺寸指南 選購最適合的尺寸。

從街頭、紅毯到眩目舞池，隨時上場。蘊含 G-Dragon 的理念，Kwondo1 要讓你在最愛的場地釋放全新潛能。該如何實現？讓我們的自由靈魂流動，穿梭在創意、大膽與自我表達的無限世界。Kwondo1 的名稱來自「Kwon」和「Just Do It」兩者結合，進而與韓國傳統武術跆拳道產生連結。簡潔風格的 DIY 空白基調，適合每一位勇於嘗試新鞋款的鞋迷。

Kwondo1 原本就集各風格於一身，注入 G-Dragon 鬼才多變的設計精神後，更成為融合運動機能和正裝鞋款的百搭款式。為了打造 Kwondo1，G-Dragon 深入探索 Nike 的典藏庫，尋找能與自身獨特風格搭配的靈感。鞋款採用高級皮革鞋面和雕花皮鞋細節及縫線設計，更類似傳統的保齡球和高爾夫球鞋，堆疊式中底打造奢華質感。版型源自 Pegasus 83 的舒適俐落工法和 Janoski 經典鞋形與結構，並配置足球釘鞋自 90 年代以來歷久不變的鞋舌造型。

藝術表現的創新家 G-Dragon 在這次聯名合作中，展現品味的多元流動和開放思維，將 Kwondo1 帶到我們從未想像和體驗的新高度。

SKU：DH2482-100