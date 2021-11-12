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Air Jordan 2 於 1986 年首次登場時，是第一款結合奢華細節設計與出色運動機能的版型。義大利製造的原版設計鞋款採用高級造型與質感，旋即在 Air Jordan 史上贏得經典地位。現在，Off-White™️ 設計師 Virgil Abloh 向這款傳奇運動鞋的傳統和影響力汲取靈感，以自己個人對 Air Jordan 2 低筒鞋款的致敬之作讓已名揚四海的設計更添傳奇色彩。

Abloh 的創意火花始於這個問題：如果直接從時光膠囊中拿出一雙 Air Jordan 2，這雙鞋款會是什麼模樣？於是，在 Nike 史上有了首次反向打造 DNA 典藏原版設計的運動鞋款，使用三維立體掃描 Michael Jordan 穿過的設計。這個設計過程獲得了獨特的成果：由於沒有兩隻運動鞋會以同樣的方式產生損壞，因此每一雙 Air Jordan 2 x Off-White™️ 的左右兩隻鞋子都精準重現，呈現不同的碎裂風格中底。

每一雙鞋款都飾有 Off-White™️ 紮線帶，在不同的位置印有 MJ 的簽名，讓人想起他是如何在比賽後為自己的鞋子簽名，並送給小朋友。穿上這最新的 Off-White™️ 聯名之作，展現 Air Jordan 經典風格。

SKU：DJ4375-004