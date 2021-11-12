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傳承經典

Air Jordan 2 低筒 x Off-White™️

自從 Michael Jordan 射進致勝球，讓北卡羅萊納大學獲得全美冠軍之後，他已然成為籃球精神的最強領袖。1985 年，他穿著原版 Air Jordan 1 縱橫球場，同時打破了聯盟規則和對手的意志，擄獲全球眾多球迷的心。

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