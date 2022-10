在 1985 年 9 月,Nike 和 Michael Jordan 共同推出 Air Jordan 1,但在一個月後遭到聯盟「禁穿」。雖然 AJ1 現在已成為運動和街頭服飾經典款,但在運動鞋首次上市時,曾以高度開創性迅速掀起一場革命。儘管聯盟試著禁止 Michael Jordan 穿上原版 AJ1,但面對情緒高昂的球迷卻也束手無策。「They Can’t Stop You From Wearing Them (他們無法阻止你穿上球鞋)」因此成為對抗強權的團結口號。現在,你可以透過 Air Jordan 1 "Rebellionaire" 重現經典運動鞋的靈魂。鞋面採用同樣搶眼的滿版標語字樣,鞋跟處飾有「X」紅色記號,紀念遭禁傳奇鞋款的誕生。

SKU: 555088-036