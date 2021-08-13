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這是一雙「好事成三」的罕見運動鞋款，有時三人腦力激盪勝過一人獨創。Jordan 品牌、Travis Scott 和 Hiroshi Fujiwara 的 Fragment Design 合作，三強聯手打造這雙 Air Jordan 鞋款，取材自深受歡迎的 Air Jordan 1。休士頓饒舌歌手 Scott 和日本設計師 Fujiwara 過去都曾為 Jordan 品牌聯名款打造過 Air Jordan 1 款式。

他們打造的 Air Jordan 1 低筒鞋採用經典色塊設計的配色，搭配只有 Scott 和 Fujiwara 才能想像和妙手變出來的獨特巧思。仿舊中底搭配相襯的乳白色鞋帶，上方的鞋跟、鞋領和內底均採用軍藍色裝飾，為經典造型帶來嶄新風情。乳白色 Swoosh 的設計眾所周知，這裡採用的反向設計現在已是 Scott 為 Air Jordan 1 設計打造的經典特色。

如果有人在街頭伸長脖子，看你穿著這雙聯名鞋款大秀特秀時，絕對看得出來這是出自誰的手筆，因為左右兩腳鞋跟上分別飾有 Cactus Jack 和 Fragment Design 的標誌，在這個雋永不敗的版型上留下摩登印記。

SKU：DM7866-140