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傳承經典

Air Jordan 1 x A Ma Maniére

自從 Michael Jordan 射進致勝球，讓北卡羅萊納大學獲得全美冠軍之後，他已然成為籃球精神的最強領袖。1985 年，他穿著原版 Air Jordan 1 縱橫球場，同時打破了聯盟規則和對手的意志，擄獲全球眾多球迷的心。

Air Jordan 1 x A Ma Maniére 小童鞋款

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Air Jordan 1 x A Ma Maniére 幼童鞋款

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