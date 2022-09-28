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James Whitner 的亞特蘭大時尚品牌 A Ma Maniére 以融合高級奢華與社會價值聞名。在這次的 Air Jordan 1 聯名合作中，品牌團隊深入探索空中飛人的輝煌戰績，致力打造能忠實傳達傳奇球員的設計。為了保留鞋款的優雅細節，James 和品牌團隊在綴飾方面刻意收斂，讓此款 Air Jordan 1 在邁向更高奢華境界的同時，依然保有原版外型。

在營造奢華感方面，A Ma Maniére 團隊參考了另一款高級經典 Jordan 品牌版型——Air Jordan 2。A Ma Maniére x Air Jordan 1 採用乳白色全麂皮鞋面，散發復古品味質感。勃根地酒紅色的鞋墊，搭配鞋領和 Swoosh 標誌處相襯的異國風印花皮革，呈現飽滿豐潤的配色。其中勃根地酒紅是由 A Ma Maniére 精心挑選，強而有力的色彩象徵王室貴族；這種不同版本的紅色系也傳達了 Michael Jordan 球隊制服蘊含的另類魅力。

A Ma Maniére 與 Jordan 的最新聯名款透過王室奢華風格，向 Michael Jordan 持續傳承的不朽傳奇致敬。

SKU: DO7097-100