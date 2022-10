還沒找到最愛的顏色?別擔心。「Color of the Month」系列可滿足你的需求,同時頌揚 Nike 一段鮮為人知的歷史:1984 年的原版 Color of the Month 系列可能正是讓 AF1 免於消失的原因。沒錯,這雙鞋款在早期並不確定會推出復刻版,但巴爾的摩的運動用品店看到這雙鞋款熱銷,知道 AF1 將會成為街頭時尚與文化的代名詞,於是要求從自家店面販售專屬配色……後來的發展眾所周知。從質樸的材質到這新潮的軟糖粉紅和白色的配色,甚至是清潔鞋刷,此版本以令人夢寐以求的場外風格傳達寶貴的訊息。每當你穿上這雙鞋展現酷炫造型時,務必要記得是巴爾的摩具有遠見的店長們讓這一切成真。

SKU:DM0576-101