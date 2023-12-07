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      Çocuk En Az %20 Oranında Sürdürülebilir Malzeme Ayakkabılar

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      Nike Air Max TW
      Nike Air Max TW Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max TW
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Court Borough Low Recraft
      Nike Court Borough Low Recraft Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Court Borough Low Recraft
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.899,90
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy Yüksek Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy
      Yüksek Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.399,90
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club Küçük/Genç Çocuk Yüksek Bilekli Halı Saha Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Küçük/Genç Çocuk Yüksek Bilekli Halı Saha Kramponu
      ₺1.649,90
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy Küçük/Genç Çocuk Yüksek Bilekli Halı Saha Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Academy
      Küçük/Genç Çocuk Yüksek Bilekli Halı Saha Kramponu
      ₺2.399,90
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club Yüksek Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Yüksek Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.749,90
      Nike Jr. Phantom GX Academy
      Nike Jr. Phantom GX Academy Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Phantom GX Academy
      Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.399,90
      Nike Blazer Mid Next Nature
      Nike Blazer Mid Next Nature Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club
      Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.599,90
      Nike Jr. Phantom GX Club
      Nike Jr. Phantom GX Club Düşük Bilekli Genç Çocuk Halı Saha Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Phantom GX Club
      Düşük Bilekli Genç Çocuk Halı Saha Kramponu
      ₺1.499,90
      Nike Air Max TW
      Nike Air Max TW Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max TW
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Academy
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Academy Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Academy
      Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.099,90
      Nike Omni Multi-Court
      Nike Omni Multi-Court Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Omni Multi-Court
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.599,90
      Nike Omni Multi-Court
      Nike Omni Multi-Court Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Omni Multi-Court
      Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
      ₺1.999,90
      Nike Court Borough Low Recraft
      Nike Court Borough Low Recraft Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Court Borough Low Recraft
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Revolution 7
      Nike Revolution 7 Bebek Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Revolution 7
      Bebek Ayakkabısı
      ₺1.599,90
      Nike Revolution 7
      Nike Revolution 7 Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Revolution 7
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Star Runner 4
      Nike Star Runner 4 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Star Runner 4
      Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.999,90
      Nike Revolution 7
      Nike Revolution 7 Genç Çocuk Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Revolution 7
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.199,90
      Nike Infinity Flow
      Nike Infinity Flow Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Infinity Flow
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.899,90
      Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy
      Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy
      Düşük Bilekli Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.899,90
      Nike Star Runner 4
      Nike Star Runner 4 Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Star Runner 4
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.449,90
      Nike Court Borough Low Recraft
      Nike Court Borough Low Recraft Bebek Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Court Borough Low Recraft
      Bebek Ayakkabısı
      ₺1.249,90
      Nike Air Force 1 Next Nature
      Nike Air Force 1 Next Nature Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺3.199,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.