Nike Kaykay Sweatshirt'leri ve Kapüşonlu Üstleri
Nike kapüşonlu kaykay üstleriyle kaykay parkında olsan da olmasan da kendi oyun alanını oluşturabilirsin. Kaykay sweatshirt'leri ve kapüşonlu üstlerin kol tasarımlarının sunduğu hareket özgürlüğüyle becerilerin ve benzersiz stilin sınır tanımayacak. Optimum sıcaklık sayesinde serin günlerde bile parkta tek başına ya da ekibinle birlikte yeni numaralar çalış ve eski numaralarını mükemmelleştir. Mükemmel boardfeel ve kontrol sunan, erkekler ve kadınlar için SB Janoski ayakkabılarla en iyi kaykaycı Stefan Janoski'den ilham al. Onun rahat stilini yansıtan giysileri görmek için tüm koleksiyonuna göz at.
Nike SB, kendi kişisel stiline sahip olmanı sağlarken yoluna çıkan engelleri aşmana yardımcı olur. Erkekler ve çocuklar için çeşitli renk ve tasarım seçeneklerine sahip Nike kapüşonlu kaykay üstlerini inceleyerek kaykay stiline uyacak bir kapüşonlu üst veya sweatshirt'ü kolayca bulabilirsin. Herkesin parkta ve sokakta mükemmel görünmesini sağlayacak erkek, kadın ve çocuk kaykay ayakkabıları, üstler, eşofman altları ve aksesuarlarla tepeden tırnağa kendi Nike SB stilini oluştur.